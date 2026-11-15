Casi 2.200 migrantes arribaron a las islas Canarias en dos días
El servicio español de Salvamento Marítimo reportó la llegada masiva de migrantes a las Canarias, uno de los puntos más críticos para la inmigración desde África.
FOTO: Casi 2.200 migrantes arribaron a las islas Canarias en dos días.
MADRID (AP) — Casi 2.200 migrantes llegaron en barco a las islas Canarias de España durante los últimos dos días, informó el domingo el servicio español de Salvamento Marítimo.
El archipiélago español frente al noroeste de África es uno de los principales puntos de entrada de migrantes al país, ya que personas principalmente de África occidental intentan la peligrosa travesía del Atlántico en embarcaciones precarias.
De las poco más de 28.000 personas que llegaron a España por mar entre enero y finales de octubre, más de 13.000 arribaron a las Canarias, según el Ministerio del Interior.
España declaró el martes una emergencia migratoria en las islas tras un aumento de las llegadas en las últimas semanas, particularmente desde Africa subsahariana. España irá a elecciones en dos semanas.
El Servicio de Salvamento Marítimo indicó que asistió a 1.324 migrantes a bordo de 14 lanchas neumáticas, la mayoría de los cuales llegó a la isla de El Hierro de 12.000 habitantes. La cifra estuvo cerca del récord diario para esta ruta, 1.461 personas rescatadas el 7 de noviembre de 2020.
Personal de la Cruz Roja recibe a los migrantes en el puerto, proporcionando ropa seca, comida y agua y registrando su llegada, dijo a la radiotelevisión pública RTVE Dácil León, coordinadora de emergencias de la organización en Tenerife.
La franja del océano Atlántico entre Africa occidental y las Canarias es una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Aunque las islas están a unos 105 kilómetros (65 millas) del punto más cercano de Africa, para evitar a las fuerzas de seguridad, muchos migrantes intentan trayectos más largos que pueden durar días o semanas. La mayoría parte desde Mauritania.
En julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia el territorio norteafricano español de Ceuta en apenas dos días, causando caos y reavivando el debate sobre la inmigración. Más de 140 personas murieron en el trayecto.
La mayoría de quienes cruzaron se fueron en cuestión de días, pero hasta 15.000 permanecieron.
Lectura rápida
¿Cuántos migrantes llegaron a las Canarias?
Casi 2.200 migrantes arribaron en barco en un lapso de 48 horas.
¿Qué organismo reportó la llegada?
El servicio español de Salvamento Marítimo fue el encargado de informar sobre las llegadas.
¿Desde dónde intentan cruzar los migrantes?
La mayoría de los migrantes provienen de África occidental, con muchos partiendo desde Mauritania.
¿Qué medidas tomó España ante esta situación?
Se declaró una emergencia migratoria en las islas Canarias debido al aumento de llegadas.
¿Cuál es la ruta más peligrosa?
La franja del océano Atlántico entre África occidental y las Canarias es considerada una de las más mortales del mundo.
[Fuente: AP]