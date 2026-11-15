Caos aéreo y problemas tecnológicos inquietan a la población en EE.UU.

FOTO: ¿Podría romperse todo? Aviones en tierra, caída de Microsoft y caos de IA inquietan a algunos

Los recientes problemas tecnológicos en Estados Unidos han generado inquietud en la población. La situación podría haber comenzado con el multimillonario de la inteligencia artificial y el caos en Silicon Valley, derivado de reportes sobre su infidelidad y la supuesta vinculación con una espía china. Sin embargo, el evento que realmente atrajo la atención fue la caída de Microsoft, que dejó a millones de trabajadores frustrados o liberados de una avalancha electrónica diaria.

La tarde del viernes, las autoridades estadounidenses ordenaron un aterrizaje inmediato de todos los aviones en el país, lo que despertó sospechas de que algo grave estaba ocurriendo. Chuck Amasio, un hombre de 68 años de Rahway, Nueva Jersey, experimentó esta situación de cerca al ver cancelado su vuelo, lo que lo llevó a pasar la noche en un hotel. Al día siguiente, comentó: "Están pasando muchas cosas raras. Eso hace pensar". Su reflexión se tornó sombría, sugiriendo que las guerras modernas pueden no involucrar bombas, sino el cierre de espacios aéreos o redes eléctricas, lo que puede paralizar una economía.

La jornada del viernes también trajo otros incidentes inusuales, como un crucero que volcó en Nueva Orleans y la aparición de drones sobre una base aérea estadounidense en Reino Unido. Stephen King, a través de un tuit, bromeó sobre la posibilidad de que extraterrestres estuvieran detrás de la orden de detener los vuelos. Sin embargo, las explicaciones oficiales apuntaron a problemas técnicos más mundanos: una actualización del sistema nacional de control del tráfico aéreo había sobrecargado equipos anticuados, provocando fallas intermitentes en las comunicaciones.

Por la mañana del sábado, los viajes aéreos comenzaron a normalizarse, según Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación. En cuanto a Microsoft, se informó que sus servicios se habían restablecido tras un inconveniente durante una actualización de red, afectando a millones de personas en todo el mundo.

La situación generó diversas reacciones. Maxine Gustafson, una auxiliar médica de 34 años, expresó su temor ante la posibilidad de un ciberataque, reflexionando sobre la falta de control que se tiene sobre estos eventos. Tanto la FAA como Microsoft aseguraron que no había indicios de actividad maliciosa detrás de los problemas.

En el Aeropuerto Internacional de San Diego, Tori Perkins compartió su desconfianza hacia las explicaciones gubernamentales, mientras que otros pasajeros, como Corbyn Wascher, encontraron momentos de camaradería a pesar de los contratiempos. Wascher, que quedó varado en un avión durante cuatro horas, destacó la amabilidad del personal de American Airlines, que ofreció agua y bocadillos.

En Newark, Caroline Ruiz pasó la noche en el aeropuerto esperando poder continuar su viaje a Australia. La frustración por los problemas tecnológicos fue palpable, aunque Ruiz también mencionó que, en parte, había disfrutado de un "día libre" debido a la caída de los sistemas de Microsoft.