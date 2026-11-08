Cambios en el gabinete estadounidense tras derrota electoral: quiénes están en la cuerda floja

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) — Susie Wiles dejó su puesto como jefa de Gabinete de la Casa Blanca, lo que marca uno de los primeros cambios en el gobierno de los Estados Unidos tras la reciente derrota republicana en las elecciones de medio término.

Los medios internacionales han señalado que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra en una posición delicada, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo respalda constantemente.

Por otro lado, el vicepresidente, J.D. Vance, está "desmarcándose" de Trump, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, parece incómodo en su cargo en estos días.

Según el Financial Times, aunque Rubio fue uno de los colaboradores más leales de Trump, dentro del Partido Republicano lo ven como una figura más tradicional que J.D. Vance, lo que lo posiciona como un posible competidor por la nominación presidencial.

A pesar de estas especulaciones, Rubio ha desmentido tales rumores, asegurando que se dedicará a trabajar para Trump hasta el final de su mandato.

Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos en India, Sergio Gor, se menciona como un posible sucesor de Rubio.

Otro funcionario que también podría enfrentar dificultades es el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Su nombre ha surgido nuevamente debido a sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein y su defensa de los aranceles de Trump, medidas que han sido impopulares durante la campaña y han contribuido a la inflación.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se mantiene como uno de los miembros más valorados del Gabinete por Trump, aunque no ha logrado controlar la inflación, a pesar del crecimiento económico y la solidez del empleo.

Además, se menciona al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., cuyo impacto en la Administración ha sido cuestionado tras no conseguir beneficios políticos para los republicanos.

Por último, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto y asesor militar de Trump y Hegseth, podría estar bajo presión por su papel en la conducción de la guerra en Oriente Medio.