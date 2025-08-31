En vivo

Mundo

Buxton conecta jonrón y Ryan lanza siete en blanco para Mellizos que vencen 7-2 a Padres

Byron Buxton estableció un récord personal con su 29º jonrón. Joe Ryan lanzó siete entradas sin permitir carreras, llevando a los Mellizos a una victoria de 7-2 contra los Padres.

31/08/2025 | 17:50Redacción Cadena 3

FOTO: Buxton conecta jonrón y Ryan lanza siete en blanco para Mellizos que vencen 7-2 a Padres

MINNEAPOLIS (AP) — Byron Buxton estableció un récord personal con su 29º jonrón y Joe Ryan lanzó siete entradas sin permitir carreras mientras los Mellizos de Minnesota vencieron el domingo 7-2 a los Padres de San Diego.

Buxton y Royce Lewis tuvieron cada uno dos hits para los Mellizos, quienes ganaron dos de los tres juegos de la serie. San Diego comenzó el día un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupan el primer lugar en la División Oeste de la Liga Nacional.

Ryan (13-7) dispersó cinco hits y ponchó a ocho. Lanzó un máximo de temporada de 104 lanzamientos mientras se recuperaba de un par de salidas difíciles.

El derecho All-Star permitió 11 carreras limpias en nueve entradas en sus dos aperturas anteriores.

San Diego cayó a 2-5 en sus últimos siete juegos. El venezolano Freddy Fermin y Bryce Johnson impulsaron carreras en el noveno.

Por los Padres, el venezolano Luis Arraez de 5-1.

Lectura rápida

¿Quién conectó un jonrón y ayudó a su equipo a ganar? Byron Buxton conectó su 29º jonrón y ayudó a los Mellizos a la victoria.

¿Qué hizo Joe Ryan durante el juego? Joe Ryan lanzó siete entradas sin permitir carreras y ponchó a ocho.

¿Cuál fue el resultado del partido? Los Mellizos vencieron a los Padres 7-2.

¿Cuántos hits tuvo Royce Lewis? Royce Lewis tuvo dos hits en el partido.

¿Qué posición ocupaba San Diego en la División Oeste? San Diego comenzó un juego detrás de los Dodgers.

[Fuente: AP]

