Bukele lanza ofensiva militar en Haití para combatir pandillas antes de elecciones en El Salvador

FOTO: Bukele se arriesga con una ofensiva contra las pandillas en Haití antes de las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO — Las tropas salvadoreñas están llevando a cabo bombardeos desde helicópteros contra la residencia de un pandillero en la zona rural de Haití. En las calles, los civiles aplauden a los soldados vestidos con uniformes de camuflaje mientras vehículos blindados patrullan una nación caribeña asolada por la violencia de las pandillas.

Las redes sociales se inundan de videos compartidos por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y sus funcionarios, quienes, junto a un ejército de influencers afines al gobierno, difunden un mensaje claro en una combinación de criollo haitiano, inglés y español: "Los ayudaremos a recuperar su país... Por fin, Haití será libre".

Este esfuerzo forma parte de la estrategia de Bukele por posicionarse como el salvador ante la crisis de pandillas que asola a Haití. Sin embargo, expertos advierten que esta ofensiva representa un alto riesgo, ya que podría aislar a aliados como el gobierno de Trump y disminuir su apoyo popular en El Salvador en vísperas de las elecciones de febrero.

El estratega político salvadoreño Roberto Dubon comentó: "Es una campaña electoral abierta, de promocionar a Nayib Bukele y casi presentándolo como un superhéroe. Lo que están vendiendo es Avengers". Según los analistas, Bukele está utilizando la situación en Haití como un laboratorio para implementar sus políticas a nivel internacional.

La ofensiva militar comenzó a mediados de octubre, tras la desaparición de cuatro técnicos salvadoreños que trabajaban en una misión respaldada por la ONU y que fueron atacados por pandillas. Desde entonces, el gobierno ha enviado alrededor de 2.500 soldados al país caribeño, en un despliegue marcado por la falta de transparencia y supervisión.

La creciente presión internacional sobre la operación ha llevado a Bukele a cambiar su narrativa, pasando de la rescate de salvadoreños a la erradicación de pandillas en Haití. En sus redes, compartió un video donde se muestran bombardeos a la casa de un líder pandillero, afirmando: "Cumplimos nuestra promesa".

La producción de imágenes y videos de la ofensiva se asemeja a la estrategia comunicacional utilizada en El Salvador, donde se han registrado acusaciones de abusos a los derechos humanos. Mientras tanto, Bukele se prepara para las elecciones presidenciales de febrero, donde se espera que obtenga un apoyo abrumador, con encuestas que indican una aprobación superior al 90%.

Sin embargo, persisten serias preocupaciones sobre la democracia en El Salvador, especialmente tras la decisión de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, de adelantar las elecciones de 2029 a 2027 y eliminar los límites a la reelección presidencial, lo que podría permitir a Bukele permanecer en el poder indefinidamente.

Ante las críticas sobre la erosión democrática y una economía estancada, la ofensiva en Haití ofrece a Bukele una plataforma para resaltar sus logros en seguridad antes de la votación, según el consultor en seguridad Luis Enrique Amaya. "Él tiene que construir esta narrativa de éxito en Haití para fortalecer su imagen como presidente", afirmó.

A pesar de que Bukele ha considerado durante años expandir su campaña contra el crimen fuera de sus fronteras, su actual ofensiva se presenta como una jugada arriesgada. El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional ha solicitado a los gobiernos de El Salvador y Haití que hagan público el acuerdo que permite la entrada de tropas y que respeten el derecho internacional en materia de derechos humanos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, un aliado de Bukele, se distanció de la ofensiva, subrayando que Estados Unidos "no está involucrado activamente" en esta operación, mientras que expertos como Diego Da Rin cuestionan la capacidad de Bukele para replicar su modelo en Haití.

La situación en Haití es más compleja, con múltiples pandillas que operan en Puerto Príncipe y alrededores, aprovechando la inestabilidad política. Los grupos están mejor armados y tienen conexiones con la élite política local, lo que complica aún más la posibilidad de éxito para Bukele.

La intervención salvadoreña podría conducir a un conflicto prolongado o, en el mejor de los casos, a demostraciones rápidas de fuerza. Sin embargo, las consecuencias de esta ofensiva podrían generar un resentimiento en El Salvador, donde una parte significativa de la población vive en condiciones de pobreza.

Las tropas salvadoreñas podrían, según algunos analistas, presionar a las fuerzas policiales de Haití a organizarse mejor, pero también existe el riesgo de que esto provoque la unión de pandillas rivales, lo que ha sucedido en el pasado. La historia sugiere que la búsqueda de victorias rápidas podría tener un alto costo humano, especialmente si las tropas no operan bajo estrictas reglas de compromiso.