Bukele celebra la neutralización de pandilleros en Haití: "¡Qué cobardes son!"

Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó que fue desmantelado el "cuartel general" de la pandilla haitiana 400 Mawozo, una de las agrupaciones delictivas más influyentes en el país caribeño, y lo celebró con la frase: "¡Qué cobardes son!"

Además, informó que las fuerzas armadas salvadoreñas también destruyeron la residencia de Wilson Joseph —alias Lanmò San Jou—, quien lidera esta misma organización criminal.

"La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!" escribió el presidente en sus redes sociales.

El Gobierno de Bukele desplegó hace unos días más de 2.000 soldados a Haití con el objetivo de localizar a cuatro técnicos salvadoreños que desaparecieron tras una emboscada, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

Esta movilización se produce en un contexto de creciente crisis de seguridad en la nación caribeña, así como de una mayor participación militar de El Salvador en la misión internacional contra las pandillas.

Agencia NA