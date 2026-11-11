Bukele celebra la neutralización de pandilleros en Haití: "¡Qué cobardes son!"
El mandatario salvadoreño anunció la destrucción del cuartel de la pandilla 400 Mawozo y la vivienda de su líder, Wilson Joseph. Más de 2.000 soldados están en Haití.
FOTO: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Buenos Aires, 11 de noviembre (NA) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comunicó que fue desmantelado el "cuartel general" de la pandilla haitiana 400 Mawozo, una de las agrupaciones delictivas más influyentes en el país caribeño, y lo celebró con la frase: "¡Qué cobardes son!"
Además, informó que las fuerzas armadas salvadoreñas también destruyeron la residencia de Wilson Joseph —alias Lanmò San Jou—, quien lidera esta misma organización criminal.
"La mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar luchar. ¡Qué cobardes son!" escribió el presidente en sus redes sociales.
El Gobierno de Bukele desplegó hace unos días más de 2.000 soldados a Haití con el objetivo de localizar a cuatro técnicos salvadoreños que desaparecieron tras una emboscada, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.
Esta movilización se produce en un contexto de creciente crisis de seguridad en la nación caribeña, así como de una mayor participación militar de El Salvador en la misión internacional contra las pandillas.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué acción realizó Bukele en Haití?
Desmanteló el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y destruyó la vivienda de su líder.
¿Quién es el líder de la pandilla?
Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, es el jefe de la pandilla 400 Mawozo.
¿Cuántos soldados envió El Salvador a Haití?
Más de 2.000 militares fueron enviados para localizar a técnicos desaparecidos.
¿Cuál fue la reacción de Bukele?
El presidente afirmó que los pandilleros huyeron sin luchar y los llamó "cobardes".
¿Qué crisis enfrenta Haití?
Haití atraviesa una grave crisis de seguridad debido a la actividad de pandillas.
[Fuente: Noticias Argentinas]