La tasa de desempleo en Brasil se posicionó en el 5,1% entre septiembre y octubre de este año, según informó este viernes el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

De acuerdo con el IBGE, esta cifra iguala el nivel más bajo de la serie histórica, que había sido registrado en diciembre de 2025, reportó Agencia Brasil.

En el trimestre anterior, cerrado en julio de este año, la tasa había sido del 5,3%. Comparando con el mismo trimestre del año anterior, donde se alcanzó el 5,4%, se observa una clara tendencia a la baja.

La población desempleada se redujo a 5,6 millones de personas, lo que representa una disminución del 4,3% (252 mil personas menos) en relación al trimestre cerrado en julio y del 5,8% (344 mil personas menos) si se compara con el trimestre terminado en octubre de 2025.

Población ocupada

El número de personas ocupadas alcanzó los 103,7 millones, marcando el mayor nivel desde el inicio de la serie histórica en 2012. Esta cifra se mantuvo estadísticamente estable en comparación con el trimestre anterior y fue un 1,1% (1,1 millones de personas) superior al mismo trimestre del año pasado.

En cuanto a los empleados del sector privado con contrato formal (sin incluir a los trabajadores domésticos), sumaron 39,4 millones; mientras que los del sector privado sin contrato formal fueron 13,7 millones. Por su parte, los trabajadores por cuenta propia alcanzaron 26,1 millones, y los trabajadores domésticos se situaron en 5,5 millones.

Todas estas categorías mostraron estabilidad tanto en comparación trimestral como interanual.

Los empleadores sumaron 4,5 millones de personas, cifra que se mantuvo constante en relación con el trimestre anterior y que representa un 6,5% más que el mismo período del año pasado.