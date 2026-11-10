Brasil presenta en la COP31 un plan para avanzar hacia energías renovables en el mundo

FOTO: Brasil presenta en la COP31 una hoja de ruta para la transición a energías renovables

ANTALYA, Turquía — En el marco de la COP31, Brasil ha dado un paso significativo al presentar una hoja de ruta destinada a facilitar la transición hacia energías renovables, en un momento crítico para la lucha contra el cambio climático. Este anuncio se produjo durante el segundo día de las conversaciones climáticas de la ONU, que se llevan a cabo en la ciudad turca de Antalya.

El documento propuesto por Brasil, que presidió la conferencia climática del año anterior, establece un camino claro para que los países se alejen de los combustibles fósiles. Este enfoque busca abordar las preocupaciones sobre el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen a este fenómeno. La hoja de ruta enfatiza diversas "palancas" que las naciones pueden utilizar para adoptar fuentes de energía más limpias, como la energía eólica y solar, que no generan gases que atrapan el calor.

La directora ejecutiva de la COP30 en Brasil, Ana Toni, afirmó que el objetivo es ser "muy pragmáticos" y ayudar a los países a avanzar en esta transición necesaria. La urgencia de la situación climática fue subrayada por John Kerry, exsecretario de Estado de EE.UU., quien destacó que es tiempo de dejar de lado las promesas y comenzar a implementar planes concretos.

A pesar de la ausencia de Estados Unidos en esta cumbre, Kerry enfatizó que la transición hacia energías limpias es un deseo global, evidenciado por el reciente cambio político en EE.UU., donde los demócratas han tomado el control del Congreso, lo que podría favorecer iniciativas de energía limpia.

La hoja de ruta presentada por Brasil se centra en proporcionar a los países herramientas específicas para que cada uno pueda adaptar sus decisiones a su contexto particular. Entre las acciones destacadas se incluye la detención de la construcción de nuevas centrales eléctricas de combustibles fósiles y la reducción de subsidios a estos combustibles.

Como nación que alberga la mayor parte de la Amazonía, Brasil tiene un papel crucial en la discusión sobre el cambio climático, a pesar de ser un gran exportador de combustibles fósiles. Toni mencionó que la hoja de ruta no solo beneficia a Brasil, sino que es una guía útil para el resto del mundo.

En la COP31, Brasil también presentará otros planes enfocados en la lucha contra la deforestación y en la búsqueda de financiamiento climático para naciones en desarrollo. La ministra holandesa de clima, Stientje van Veldhoven, apoyó la iniciativa, señalando que estas hojas de ruta pueden ofrecer un camino claro hacia un futuro energético más sostenible.

La discusión en Antalya no ha estado exenta de desafíos, como el tráfico y la congestión que han dificultado el acceso a la sede de la conferencia. La activista Greta Thunberg también hizo presencia, recordando que "todo y todos los que amamos están en juego" debido a la crisis climática.

Las conversaciones climáticas de este año se producen en un contexto de desastres naturales relacionados con el clima y un incumplimiento generalizado de compromisos anteriores. Chris Bowen, ministro australiano de cambio climático, destacó que la COP31 debe demostrar que la colaboración internacional es esencial para enfrentar los retos climáticos.

Por último, la electrificación del consumo energético es un tema central, con un impulso hacia que la electricidad generada por fuentes renovables represente un porcentaje mayor del consumo mundial para 2035. La exministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez Torres, enfatizó que esta electrificación debe ser impulsada por energía limpia, descartando el uso de combustibles fósiles en el proceso.