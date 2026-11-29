Buenos Aires, 29 de noviembre (NA-Xinhua) — Brasil ha cumplido e incluso ha superado sus compromisos internacionales relacionados con la reducción de emisiones y la deforestación. Sin embargo, el país enfrenta las severas consecuencias de la falta de responsabilidad de otras naciones en el contexto del cambio climático, según denunció el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes.

"No estamos aislados en el mundo. Si bien la deforestación en la Amazonia ha disminuido un 50 % y en el Cerrado y en el Pantanal un 60 %, en Brasil sufrimos las consecuencias de la irresponsabilidad de gobiernos extranjeros en otros continentes," declaró Góes durante el programa estatal "Bom Dia, Ministro".

El ministro destacó que Brasil es posiblemente el único país que ha sobrepasado los objetivos fijados en conferencias internacionales en materia de reducción de emisiones y deforestación, lo que le otorga legitimidad para exigir un mayor compromiso de las principales potencias mundiales.

"El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llega a las conferencias con mucha legitimidad, con la cabeza erguida, para exigir a las grandes potencias mundiales que asuman su responsabilidad. Pero nos vemos afectados por esta falta de control a nivel mundial," afirmó Góes.

A pesar de esta situación, Góes subrayó que la responsabilidad de otros gobiernos no exime a Brasil de implementar medidas propias para prevenir y enfrentar los efectos de los fenómenos climáticos extremos, según un informe que fue consultado por la Agencia Noticias Argentinas.

Brasil actualmente enfrenta varias situaciones de emergencia relacionadas con fenómenos climáticos, de acuerdo con el informe de Xinhua. Según datos del Ministerio de Integración y Desarrollo Regional, Santa Catarina cuenta con 64 reconocimientos federales vigentes de calamidad pública a causa de las lluvias, que afectan al menos a 60 municipios.

En Amazonas, hay 73 reconocimientos federales de emergencia debido a incendios y sequías en 49 municipios, mientras que en Pará, 106 municipios se encuentran en situación de emergencia, la mayoría de ellos por incendios forestales.