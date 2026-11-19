Buenos Aires, 19 noviembre (NA) -- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que reglamenta la Enmienda Constitucional aprobada por el Congreso en octubre, que establece el esquema 5x2 (cinco días de trabajo y dos de descanso) en el ámbito laboral del país y define mecanismos para la transición entre jornadas.

Durante un acto en el Palacio de Planalto, en Brasilia, el presidente Lula enfatizó que esta nueva jornada dignifica a los trabajadores. "Lo que estamos haciendo aquí es intentar humanizar el mundo del trabajo para que las personas salgan a trabajar no pensando que van al infierno, sino que salgan a trabajar pensando que van a un lugar cómodo, que van a tener una jornada normal, que van a ser tratadas con respeto y que van a volver a casa con mucha tranquilidad", expresó.

La implementación de la nueva jornada se realizará en dos fases. A partir del 16 de diciembre próximo, se establecerá un límite de 42 horas semanales, y desde el 16 de diciembre de 2027, se reducirá a 40 horas semanales. En ambas etapas, los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso semanales.

Según Lula, los avances en tecnología y digitalización han generado un aumento en la productividad y han facilitado las actividades comerciales, por lo que es fundamental que esta modernización venga acompañada de mejoras en las condiciones laborales y de descanso.

Actualmente, aproximadamente 14,8 millones de trabajadores brasileños se encuentran bajo el esquema 6x1, mientras que 21,7 millones ya operan en el modelo 5x2, aunque con jornadas de 44 horas semanales.

El ministro de Trabajo y Empleo, Luiz Marinho, aseguró que no se permitirá la reducción salarial para ningún trabajador y que se mantendrán los pisos salariales de las diferentes categorías. La normativa general garantiza dos días de descanso remunerado por semana, aunque en casos excepcionales, un trabajador podrá laborar en su segundo día de descanso, siempre que ese día libre se compense en otra fecha del mismo mes. En tal caso, el día trabajado se pagará como horas extras y el descanso compensatorio también será remunerado. Los trabajadores que ya tienen jornadas de 40 horas o menos, pero que aún cumplen turnos de seis días, también tendrán derecho a disfrutar de dos días de descanso.

AgenciaNA