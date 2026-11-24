Buenos Aires, 24 noviembre (NA) -- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el proyecto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este plan busca equilibrar las cuentas públicas y está a la espera de la promulgación presidencial, según informó el órgano legislativo el día de hoy.

Se estima que el ahorro podría alcanzar hasta 56.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) para el año 2027.

El proyecto fue aprobado con 353 votos a favor, 128 en contra y cinco abstenciones, después de haber sido respaldado por el Senado la semana anterior.

La propuesta de ajuste fiscal incluye recortes de gastos y un incremento en la recaudación, gracias a la revisión de beneficios fiscales en diversos sectores.

El objetivo principal es frenar el crecimiento del gasto público y aumentar la recaudación, con el fin de estabilizar la deuda pública, sin descuidar las políticas sociales.

Tras la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, manifestó que este avance proporcionará al país mejores condiciones para la elaboración del Presupuesto 2027 y para la inversión.

Entre los cambios que introduce el texto se incluye una modificación en el marco fiscal, que permitirá al Gobierno realizar recortes adicionales de gastos para cumplir con la meta fiscal y, a partir del próximo año, reducir del 2,5 al 2 por ciento el límite de los gastos por encima de la inflación.

El proyecto también recorta beneficios tributarios y establece un plazo de 120 días para que el Congreso regule los pagos que superen el tope salarial en el sector público.

Esta iniciativa es considerada crucial por el equipo económico del Gobierno de Brasil, aunque ha sido objeto de críticas por diversos sectores económicos que deberán afrontar un aumento en sus tributos.