Buenos Aires, 18 noviembre (NA-Xinhua) — El Gobierno de Bolivia ha implementado una nueva estrategia sanitaria destinada a detener la propagación del sarampión y así recuperar su estatus como país libre de esta enfermedad. Esta acción se lleva a cabo tras la confirmación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de que Bolivia, junto a Estados Unidos y México, ha perdido dicha condición.

El plan se centra en reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia epidemiológica y fomentar la colaboración entre diversas instituciones, con el fin de cerrar las brechas de inmunización y prevenir nuevos contagios. Esta iniciativa se produce después de un brote que comenzó en abril de 2025 y que se extendió por varias regiones del país, según informes de la Agencia Noticias Argentinas.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores Zambrana, destacó que la estrategia tiene como objetivo interrumpir de manera definitiva la circulación del virus y recuperar el reconocimiento internacional. En una conferencia de prensa, afirmó: "Con esfuerzo y trabajo, Bolivia será nuevamente un país libre de sarampión, porque hemos planteado una estrategia conjunta con la prioridad de cortar definitivamente la transmisión de esta enfermedad".

La hoja de ruta incluye la consolidación de sistemas digitales para el registro nominal de vacunación y vigilancia epidemiológica, el mantenimiento de coberturas de vacunación iguales o superiores al 95 % en todos los municipios, y cumplir con los criterios internacionales que demuestren la interrupción sostenida de la transmisión durante 12 meses consecutivos.

El Ministerio de Salud ha resaltado los resultados positivos de las medidas de contención implementadas por el Gobierno, que han logrado reducir en un 83 % los casos confirmados entre 2025 y 2026. Además, el número de municipios afectados disminuyó de 37 a solo tres en el último trimestre de este año.

La cartera sanitaria también reportó que se movilizaron 7.083 brigadas, logrando inmunizar a más de 2,4 millones de niños, niñas y adolescentes de entre seis meses y 19 años, asegurando la disponibilidad de 2.440.575 dosis de vacunas contra el sarampión. Asimismo, se aplicaron más de 360.000 dosis a personas mayores de 19 años que se consideran de riesgo.

A pesar de estos avances, las autoridades han reconocido que aún existen focos de transmisión residual en algunas áreas urbanas, así como el riesgo de nuevos contagios debido a casos importados de países vecinos. Por esta razón, se continuarán las campañas de inmunización y la búsqueda activa de personas que hayan estado expuestas al virus.