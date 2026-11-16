La Paz, 16 de noviembre (Xinhua) -- La Dirección General de Migración de Bolivia ha puesto en marcha este lunes un alerta migratoria contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), en el contexto de una indagación por un presunto alzamiento armado vinculado a los 53 días de bloqueos de carreteras que tuvieron lugar entre mayo y junio pasados en el país.

El director regional de Migración, Daniel Prieto, comunicó a la prensa que la disposición fiscal fue recibida por la institución el viernes, tras una denuncia presentada por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. Posteriormente, se ordenó activar el mecanismo de control contra Morales.

Prieto explicó que, en caso de que el ex mandatario se presente en un aeropuerto o en un puesto fronterizo terrestre, los funcionarios migratorios están obligados a remitir el caso a la Policía Boliviana para que actúe conforme a las investigaciones.

Este alerta representa un mecanismo administrativo de vigilancia y registro migratorio, lo que significa que no implica, por sí mismo, una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo. Además, su activación no conlleva automáticamente la detención del ex presidente Morales.

La investigación se centra en los bloqueos de carreteras organizados por la Central Obrera Bolivia, campesinos y aliados de Morales, que provocaron graves afectaciones al país y pérdidas económicas, según los denunciantes.

Morales enfrenta acusaciones por delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros delitos relacionados con la seguridad del Estado.

El proceso fue abierto por el Ministerio Público tras la difusión de grabaciones telefónicas que supuestamente lo involucran, en las cuales habría instruido a cercar ciudades y suspender el suministro de alimentos durante las protestas.

Las autoridades argumentan que estas acciones estaban dirigidas a desestabilizar el orden constitucional. Sin embargo, tanto Morales como su entorno niegan las acusaciones, poniendo en duda la autenticidad y legalidad de los audios y denunciando una persecución política y judicial.

El ex presidente ha afirmado que no abandonará Bolivia y que enfrentará los procesos en su contra. Actualmente, se encuentra desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con la protección de sus seguidores.