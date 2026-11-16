Bolivia emite alerta migratoria contra Evo Morales por posible alzamiento armado
El alerta migratoria es un mecanismo de vigilancia y registro que no implica una condena ni orden de detención contra el ex presidente Evo Morales, quien enfrenta una investigación por bloqueos de carreteras.
FOTO: Evo Morales
La Paz, 16 de noviembre (Xinhua) -- La Dirección General de Migración de Bolivia ha puesto en marcha este lunes un alerta migratoria contra el ex presidente Evo Morales (2006-2019), en el contexto de una indagación por un presunto alzamiento armado vinculado a los 53 días de bloqueos de carreteras que tuvieron lugar entre mayo y junio pasados en el país.
El director regional de Migración, Daniel Prieto, comunicó a la prensa que la disposición fiscal fue recibida por la institución el viernes, tras una denuncia presentada por el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. Posteriormente, se ordenó activar el mecanismo de control contra Morales.
Prieto explicó que, en caso de que el ex mandatario se presente en un aeropuerto o en un puesto fronterizo terrestre, los funcionarios migratorios están obligados a remitir el caso a la Policía Boliviana para que actúe conforme a las investigaciones.
Este alerta representa un mecanismo administrativo de vigilancia y registro migratorio, lo que significa que no implica, por sí mismo, una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo. Además, su activación no conlleva automáticamente la detención del ex presidente Morales.
La investigación se centra en los bloqueos de carreteras organizados por la Central Obrera Bolivia, campesinos y aliados de Morales, que provocaron graves afectaciones al país y pérdidas económicas, según los denunciantes.
Morales enfrenta acusaciones por delitos de alzamiento armado, terrorismo, financiamiento al terrorismo y otros delitos relacionados con la seguridad del Estado.
El proceso fue abierto por el Ministerio Público tras la difusión de grabaciones telefónicas que supuestamente lo involucran, en las cuales habría instruido a cercar ciudades y suspender el suministro de alimentos durante las protestas.
Las autoridades argumentan que estas acciones estaban dirigidas a desestabilizar el orden constitucional. Sin embargo, tanto Morales como su entorno niegan las acusaciones, poniendo en duda la autenticidad y legalidad de los audios y denunciando una persecución política y judicial.
El ex presidente ha afirmado que no abandonará Bolivia y que enfrentará los procesos en su contra. Actualmente, se encuentra desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con la protección de sus seguidores.
Lectura rápida
¿Qué medida fue activada contra Evo Morales?
Se activó un alerta migratoria contra él por una investigación relacionada con un presunto alzamiento armado.
¿Quién presentó la denuncia?
La denuncia fue presentada por Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz.
¿Qué implica el alerta migratoria?
Es un mecanismo de vigilancia y registro, no implica una condena ni orden de detención.
¿Cuáles son las acusaciones contra Morales?
Se le investiga por alzamiento armado, terrorismo y otros delitos vinculados a la seguridad del Estado.
¿Dónde se encuentra actualmente Morales?
El ex presidente permanece en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sus seguidores.
[Fuente: Noticias Argentinas]