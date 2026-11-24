Buenos Aires, 24 noviembre (NA-Xinhua) — Bolivia está enfocada en expandir sus opciones de acceso al océano Pacífico mediante un acuerdo portuario con Perú, que incluye el megapuerto de Chancay. Esta estrategia tiene como fin diversificar las rutas comerciales de exportación e importación y fortalecer la conexión con mercados internacionales, según lo anunció el presidente Rodrigo Paz Pereira.

"Bolivia necesita diversos puertos para exportar e importar", expresó Paz Pereira durante un acto de graduación de nuevos oficiales de la Policía Boliviana en La Paz, justo antes de su viaje a Perú esta semana para participar en el VII Gabinete Binacional.

La reunión reunirá a representantes de ambos países con el propósito de revisar los compromisos de integración y establecer nuevas acciones de cooperación. Este acercamiento busca ampliar las oportunidades comerciales bolivianas hacia el Pacífico.

El mandatario boliviano mencionó que en el encuentro bilateral se pretende discutir proyectos específicos de infraestructura y comercio, con el objetivo de potenciar la integración económica y facilitar el tránsito de mercancías bolivianas hacia mercados internacionales.

El puerto de Chancay

Entre las terminales portuarias mencionadas se encuentra Chancay, un puerto peruano de gran envergadura que Bolivia considera clave para mejorar su conexión comercial con la región, especialmente con Brasil. Este esfuerzo forma parte de la búsqueda de diversificación de las rutas para sus exportaciones e importaciones.

Paz Pereira también relacionó esta agenda portuaria con un proyecto carretero de aproximadamente 70 kilómetros que uniría la frontera con Perú, específicamente Cobija en el norte boliviano, con Brasil. Esta infraestructura podría generar un movimiento comercial y productivo de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares.

El presidente destacó la semana pasada que Bolivia, sin acceso al mar desde la Guerra del Pacífico (1879-1884), podría experimentar un crecimiento económico que exija una mayor capacidad portuaria de la que actualmente ofrecen las terminales peruanas. Por lo tanto, buscará dialogar con su par peruana, Keiko Fujimori, sobre las posibilidades de uso y capacidad de esos puertos.