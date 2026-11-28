WASHINGTON (AP) — Tras más de medio siglo de ser uno de los periodistas más famosos del mundo, Bob Woodward todavía no termina de acostumbrarse a ser objeto de una entrevista.

"Si usted pregunta algo, naturalmente que yo podría hacerle una pregunta", dice el autor y veterano reportero del diario The Washington Post, de 83 años, quien añade que ser una celebridad es "la realidad, es la era de los medios televisivos, y simplemente hay que lidiar con ello".

El periodista promedio no vive como Woodward, quien habló recientemente desde la sala de la residencia que comparte desde hace tiempo con su esposa, la también periodista Elsa Walsh: una casa adosada del siglo XIX en Georgetown, con la suficiente elegancia como para ameritar un reportaje en la revista Architectural Digest. Pero él aún se identifica como periodista en activo, siempre curioso por conocer cuál es la historia detrás los titulares.

Woodward forjó su reputación en la década de 1970 como una de las figuras ajenas al sistema más destacadas: un periodista recién contratado por el Post que contribuyó a destapar el escándalo de Watergate y a provocar la caída del presidente Richard Nixon. En las décadas siguientes, Woodward se convirtió en todo un referente en lo que respecta a los reportajes sobre los entresijos del poder en Washington, con una larga serie de libros de grandes ventas sobre la Casa Blanca, la Corte Suprema, la comunidad de inteligencia y la cúpula militar. Aunque en su momento se le negó el acceso a Nixon, desde entonces se ha reunido con presidentes en funciones de ambos partidos políticos —desde el demócrata Jimmy Carter hasta el republicano Donald Trump—, y se ha convertido en una figura tan habitual en Washington como los propios mandatarios de cada gobierno.

"Puede que yo sea capaz de hablar con presidentes", cuenta. "A veces dicen cosas interesantes, pero la información realmente interesante proviene de personas cercanas al presidente, de quienes trabajan para el presidente".

En su nuevo libro, "Secrets: A Reporter’s Memoir", que salió a la venta el martes de esta semana, Woodward narra su propia historia, compartiendo su visión del mundo y cómo esta se vincula con su trabajo. El periodista se define a sí mismo como un escéptico desde siempre, cuya primera labor real de investigación fue sobre el matrimonio de sus padres, el cual le parecía tan conflictivo que, a la edad de 11 años, registró su dormitorio y encontró una carta de su madre dirigida a su padre en la que hacía referencia a "nuestro divorcio". Woodward confrontó a su papá, quien confirmó la ruptura.

"Uno tiene que indagar", escribe Woodward en su libro. "Debe buscar en todos los lugares donde las cosas podrían estar ocultas, porque están ocultas".

En "Secrets", Woodward se abre sobre sí mismo y, lo que ha generado cierta controversia, sobre algunas de sus fuentes: desde Brent Scowcroft, exasesor de seguridad nacional, hasta Richard Darman, excolaborador de la Casa Blanca con el que entabló una estrecha amistad. En una nota dirigida a los lectores, Woodward escribe que muchas de sus fuentes ya han fallecido o habían reconocido su relación con él en sus propios libros, documentos o testimonios orales. Algunas fuentes que aún viven declinaron dar su permiso para ser identificadas "por temor a sufrir represalias por parte del gobierno actual", añade.

Durante su entrevista con The Associated Press, Woodward habló sobre su reticencia a identificarse con ideologías políticas, su decepción respecto a Jeff Bezos —el propietario del The Washington Post—, y del entusiasmo incesante que le produce ir a tocar puertas, una práctica que se compromete a mantener, aunque deba tocar con un bastón. Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

WOODWARD: Sí, siempre que fuera posible. Me refiero a que el objetivo de un libro como este es acercar al lector lo más posible (a la labor), y quiénes son las fuentes, qué dicen y cuál es su actitud es muy importante.

WOODWARD: Hubo una fuente que me había dado algo de información ultrasecreta, y fui con él y le dije: "Me gustaría mencionarte y contar la historia de nuestra relación", y respondió: "De ninguna manera". Pero todos los demás, creo, como que asumen que esto es historia. Y el propósito aquí es la historia.

WOODWARD: Sí, (le dije) a algunas personas que esta historia se iba a publicar. Y, curiosamente, no recibí ninguna objeción por parte de algún familiar ni de nadie que fuera cercano. A la gente siempre le interesa la historia, incluso cuando es historia sobre alguien a quien conocen. Pero fue un proceso realizado con mucho cuidado. Y gran parte de la información ya constaba en registros públicos. De hecho, existen archivos en universidades donde algunas personas han depositado documentos que incluyen conversaciones de entrevistas que mantuvieron conmigo.

WOODWARD: Bueno, esa fue la promesa, y creí que era más probable que él pudiera cumplirla.

WOODWARD: No pienso en esos términos. Sí voto, pero lo hago con base en la tradición de la presidencia, de alguien que utilice el cargo —aquí soy un poco idealista— para un fin elevado. Y a veces lo hacen. Con demasiada frecuencia no lo hacen.

WOODWARD: Efectivamente: no lo hice.

WOODWARD: No lo ha hecho.

WOODWARD: No lo he hecho. Y expresé críticas hacia él. Considero que el propietario del The Washington Post no debería acudir a la toma de posesión presidencial de Donald Trump. Katharine Graham, propietaria del Post en la década de 1970, jamás habría hecho eso. No creo que el dueño de un periódico deba ser cercano a los políticos.

WOODWARD: Él era un adicto a las drogas, y eso causó la muerte de John Belushi, el comediante. Y es una historia muy triste. No podía maquillarla. No podía decir, ya sabe, que lo habían secuestrado o algo por el estilo, que es lo que creo que algunos de sus seguidores habrían deseado que fuera el caso. Dediqué bastante tiempo a comunicar qué humorista tan magnífico era Belushi. El gran actor que fue. Y la gente no recuerda eso.

WOODWARD: Bueno, eso es absurdo. Eso es un chiste... Entiendo que la familia y las personas cercanas a Belushi quieran decir, ya sabe, que esto no puede ser cierto. Pero era cierto.

WOODWARD: Uno tiene que ir. Aprendí eso de mi excolega Carl Bernstein cuando cubríamos el caso Watergate. Él tenía mucha más experiencia que yo, y decía que no llegaríamos a ninguna parte hablando con la gente en sus oficinas. Y si concertábamos una cita, traerían a algún supervisor para observar lo que decían. Teníamos que hacer el equivalente a la llamada sin previo aviso de un periodista, pero la llamada no es por teléfono: es presentarse en la puerta de las personas que tienen información.

No hace mucho tiempo había un general con quien yo quería hablar... (le envié) correos electrónicos, mensajes telefónicos... (y no respondió) nada. Averigüé dónde vivía y fui allí. Uno no puede ir demasiado tarde ni demasiado temprano. Aproximadamente a las 8:15 de la noche era el momento perfecto. Llamé a su puerta, y él abrió y me reconoció y dijo: "¿Todavía sigue haciendo esta (improperio)?". Pero me invitó a pasar.