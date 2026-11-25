Bangladesh incrementa salario mínimo para trabajadores textiles tras intensas protestas
El salario mínimo mensual para trabajadores textiles en Bangladesh sube un 36%, de 12.500 a 17.000 takas, tras semanas de protestas que paralizaron fábricas y exigieron un aumento de la retribución.
FOTO: Bangladesh sube el salario mínimo a trabajadores textiles tras semanas de protestas
DACA, Bangladesh (AP) — Bangladesh aumentó el miércoles el salario mínimo mensual de los trabajadores textiles de nivel inicial en un 36%, de 12.500 a 17.000 takas (136 dólares), tras semanas de protestas violentas que cerraron fábricas e interrumpieron la producción para reclamar que se duplicase la retribución.
Los trabajadores salieron a la calle, se enfrentaron con la policía y atacaron fábricas durante semanas, mientras reclamaban salarios más altos y señalaban que el incremento de la inflación dificultaba sus vidas.
La industria de la confección es el principal sector por el que Bangladesh obtiene divisas gracias a las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos y Europa. Representa alrededor del 80% de las exportaciones totales del país y emplea directamente a unos cuatro millones de personas, en su mayoría mujeres de zonas rurales.
Una junta salarial designada por el gobierno aprobó la nueva estructura salarial a primera hora del miércoles, después de casi 12 horas de reuniones entre representantes de los trabajadores y de las empresas.
La junta de seis miembros —incluye a dos representantes de los trabajadores y otros tantos de las firmas— aprobó la nueva estructura salarial por 4-2, respaldando el salario mínimo de 17.000 takas. Los otros dos miembros se alinearon con la demanda revisada de los trabajadores de 18.000 takas mensuales.
La junta salarial también revisó los salarios de otros trabajadores.
No está claro si los trabajadores aceptarían la nueva estructura salarial.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Bangladesh?
El salario mínimo de los trabajadores textiles aumentó un 36% tras protestas.
¿Quiénes están involucrados?
Los trabajadores textiles, el gobierno y las empresas del sector.
¿Cuándo se aprobó el aumento?
El aumento fue aprobado el miércoles después de largas negociaciones.
¿Dónde sucedió?
En el sector textil de Bangladesh, crucial para su economía.
¿Por qué se realizaron las protestas?
Los trabajadores exigían un aumento salarial debido a la inflación y el costo de vida.
[Fuente: AP]