Avanzan las conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania con apoyo de Alemania y EE.UU.

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — Alemania y Estados Unidos han alineado sus posiciones en cuatro principios fundamentales para alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Esto incluye la invitación a los países europeos a las negociaciones y la necesidad de consenso entre los miembros de la OTAN, según reportes de medios en Kiev.

El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, hizo estas declaraciones durante una conferencia de prensa en Berlín. "El gobierno federal está de acuerdo con el gobierno estadounidense en cuatro puntos clave. Primero, la guerra en Ucrania debe finalizar antes de que se discuta el orden de seguridad europeo", explicó Kornelius.

El segundo principio se refiere a que los acuerdos futuros deben ser integrales, ya que solo se podrán lograr dentro de un marco general. En tercer lugar, se requiere el consenso entre los aliados de la OTAN, quienes deben ser parte del proceso de negociación, como indicó la Agencia Noticias Argentinas.

El cuarto punto implica que los países europeos deben participar directamente en las negociaciones sobre el futuro de Ucrania y la seguridad en el continente. Kornelius subrayó: "Las negociaciones sobre la seguridad de Europa y la paz en Ucrania son intrínsecamente europeas, y por lo tanto, es inapropiado llevarlas a cabo sin la participación de los europeos".

Kornelius también informó que el canciller Friedrich Merz tuvo una conversación telefónica con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que se discutieron temas relacionados con el proceso de paz en Ucrania. "El gobierno federal ha sido informado de las negociaciones del gobierno estadounidense. El canciller federal está involucrado en las conversaciones que mantiene el presidente de Estados Unidos", agregó.

Los contactos están en marcha como parte de la preparación para las conversaciones que se llevarán a cabo en Abu Dabi o en otros lugares posteriormente. Alemania está activamente coordinando posiciones dentro del formato E3 y con otros socios europeos, según los informes de los medios de Kiev.

Respecto a las perspectivas de las conversaciones en Abu Dabi, Kornelius afirmó que, tras las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, ha surgido una nueva sensación de urgencia que está impulsando el proceso de negociación, el cual se había prolongado durante meses.

El portavoz enfatizó: "El gobierno federal está participando en este proceso junto a sus socios". También mencionó que la financiación de Ucrania ha sido un tema crucial en las consultas recientes, especialmente durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a Alemania, y que se espera que se resuelva en las próximas semanas.

Lectura rápida

¿Qué se está negociando?

Se están llevando a cabo conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania.

¿Quiénes participan en las negociaciones?

Las negociaciones incluyen a Rusia, Estados Unidos, Ucrania y Alemania.

¿Cuándo comienzan las negociaciones?

Las negociaciones trilaterales comenzarán el martes 10 de noviembre.

¿Dónde se llevarán a cabo?

Las conversaciones se realizarán en Abu Dabi.

¿Por qué son importantes estas negociaciones?

Son cruciales para establecer un marco de paz y seguridad en Europa tras el conflicto en Ucrania.