FOTO: Aumenta a 16 el número de muertos por derrumbe en el sur de Pakistán

KARACHI, Pakistán (AP) — La cifra de muertos por el derrumbe de un edificio de seis pisos en la ciudad de KARACHI, en el sur de Pakistán, aumentó a 16 el domingo, después de que los rescatistas recuperaron otros ocho cuerpos en las últimas 24 horas, informaron policías y funcionarios locales.

Los rescatistas continúan con la búsqueda de personas que se cree que siguen atrapadas bajo los escombros del edificio, el cual se vino abajo el miércoles, indicó Abid Sheikh, funcionario de los servicios provinciales de emergencia.

Expresó su esperanza de que la operación de rescate concluya pronto y añadió que los rescatistas utilizan maquinaria pesada de forma cuidadosa, con la expectativa de que aún puedan encontrar a más sobrevivientes.

El alcalde de KARACHI, Murtaza Wahab, y otros funcionarios del gobierno supervisan la operación de rescate. Wahab declaró en la semana que las autoridades han destituido a más de una decena de funcionarios por presunta negligencia.

Los derrumbes de edificios son comunes en todo Pakistán, donde las normas de construcción a menudo se aplican de manera deficiente y los constructores utilizan con frecuencia materiales de mala calidad o ignoran las normas de seguridad para reducir costos. El techo de una escuela privada se derrumbó el mes pasado en la ciudad noroccidental de Peshawar, causando la muerte de 34 niños y un maestro.