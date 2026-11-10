Ataques nocturnos en Yemen dejan un muerto y varios heridos en medio de la violencia regional

FOTO: Al menos 1 muerto y 9 heridos en ataques nocturnos en Yemen, y otras noticias de Oriente Medio

Ataques nocturnos alcanzaron una gasolinera y una instalación petrolera en Yemen, y dejaron al menos un muerto y nueve heridos, informaron el martes residentes y los rebeldes hutíes, respaldados por Irán.

El portavoz del Ministerio de Salud controlado por los hutíes, Anees al-Asbahi, señaló en un comunicado en X que un ataque alcanzó una gasolinera en un distrito de la capital yemení, Saná, donde mató a una persona e hirió a otras tres. Indicó que otro ataque aéreo contra una compañía petrolera hirió al menos a seis personas, causó "daños extensos" en viviendas y tiendas cercanas y provocó el pánico entre los residentes.

Al-Asbahi culpó a Arabia Saudí de ambos ataques. Sin embargo, la Asociación de Prensa no pudo verificar de manera independiente sus afirmaciones. Estos ataques se producen en medio de un recrudecimiento de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, que se intensificaron durante el verano. Los rebeldes continúan atacando instalaciones energéticas y aeropuertos saudíes como parte de una campaña que, según dicen, busca presionar a Arabia Saudí para que levante su bloqueo sobre Yemen.

El residente de Saná, Khaled al-Khawlani, contó que quedó horrorizado por las explosiones que golpearon la instalación petrolera cerca de zonas residenciales alrededor de las 4 de la madrugada. Otro residente dijo que las explosiones hicieron añicos sus ventanas y retumbaron por toda la ciudad mientras la gente dormía. Este testigo habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudí que combate a los hutíes, el mayor general Turki al-Malki, informó en X en las primeras horas del martes que un dron fue interceptado y destruido en la Región Oriental de Arabia Saudí. Nuevamente, la Asociación de Prensa no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

En Irán, un alto funcionario de seguridad afirmó que la guerra ya había "destrozado" a Estados Unidos. Los comentarios del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, en una publicación en redes sociales se produjeron mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decía que el conflicto "militarmente ha terminado de manera efectiva".

Rezaei escribió en X que era hora de que Estados Unidos se "rindiera" ante las siete condiciones que Irán ha propuesto repetidamente en un esfuerzo por poner fin al conflicto. Trump, por su parte, afirmó que militarmente la situación ha terminado y que solo se mantiene el statu quo tras reunirse con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

Teherán sigue exigiendo concesiones de Estados Unidos antes de reanudar las conversaciones, incluyendo el levantamiento de las sanciones y el desbloqueo de sus activos, así como compensaciones por los daños de la guerra y el fin de las hostilidades regionales, incluidas las operaciones israelíes en Líbano.