Ataque ruso a equipos de emergencia en Ucrania deja decenas de muertos y desaparecidos

FOTO: Rusia ataca a los equipos de emergencia en el lugar de un ataque mortal en el sur de Ucrania

ZAPORIYIA, Ucrania (AP) — Un dron ruso alcanzó el domingo a trabajadores de emergencias que realizaban labores de rescate en el sur de Ucrania, al impactar una antigua escuela y un refugio cercano que habían sido atacados previamente por varias bombas guiadas rusas cuando los vecinos esperaban a recibir ayuda humanitaria, informaron las autoridades.

Ucrania afirmó que el ataque del lunes mató al menos a 55 personas en la aldea de Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia. Nadie resultó herido en el ataque del domingo en el mismo lugar, pero el equipo especializado de rescate sufrió daños, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Unas 50 personas seguían figurando como desaparecidas, indicó la agencia de inteligencia militar de Ucrania, HUR. Muchos de los cuerpos recuperados no han sido identificados y el análisis de ADN continúa. Mykola Krasnov, residente de la aldea, de 72 años, contó a The Associated Press el sábado que todavía buscaba a su esposa, pero que no había recibido noticias de los rescatistas.

"Fue a buscar ayuda humanitaria y allí lanzaron una bomba de 3 toneladas. ¿Dónde está?", dijo Krasnov. Y añadió: "No volvió a casa y no encontraron su cuerpo allí. No está en la morgue y no está aquí con vida". HUR informó el sábado que había identificado a algunos de los militares rusos implicados en el ataque de "doble golpe" con bombas aéreas, que destruyó la antigua escuela y la instalación subterránea utilizada por los residentes como refugio.

Ucrania ha acusado de manera habitual a Rusia de realizar múltiples ataques en el mismo sitio en rápida sucesión para atacar a los equipos de emergencia que acuden tras el primer golpe. Agentes de policía y familiares se reunieron el sábado en Zaporiyia para el funeral de seis agentes muertos en ataques rusos contra Komyshuvakha, incluidos cuatro que fallecieron cerca de la antigua escuela.

La lluvia caía mientras las familias lloraban junto a los ataúdes, y los agentes sostenían retratos de sus colegas caídos. "Usaron todas las habilidades a su alcance para protegerse", explicó Andrii Khomenko, teniente coronel de policía que había trabajado con las víctimas. "Pero cuando el enemigo reunió deliberadamente a civiles en un solo lugar y luego lanzó ataques contra ellos, ninguna habilidad podría haber ayudado".

Yuliia Nykonenko, teniente superior de policía, señaló que los agentes habían arriesgado sus vidas para salvar a otros, incluidos niños. Comentó que una vez habían escapado juntos de un dron ruso FPV. La población también se despidió de tres vecinos fallecidos. Fueron enterrados cerca unos de otros, en una parte del cementerio de Zaporiyia donde las autoridades planean crear un monumento.

Entre los dolientes se encontraba Yurii Karapetian, un líder comunitario que perdió a su esposa, Natalia Karapetian. Explicó que ella estaba repartiendo pan a la personas en el refugio cuando impactaron las bombas rusas. "Este dolor, diría yo, es insoportable", dijo Karapetian. Dijo que su esposa eligió quedarse en Komyshuvakha para ayudar a otros residentes, muchos de ellos ancianos y que vivían solos. También instó a la comunidad internacional a actuar.

"Todo el mundo debe entender que si no se detiene (a los rusos), no se detendrán. No se detendrán en Ucrania. No se detendrán en ninguna parte", advirtió Karapetian. El presidente, Volodymyr Zelenskyy, calificó el domingo el ataque contra los equipos de emergencia en Komyshuvakha como "cinismo y brutalidad absolutos".

En una publicación en X, Zelenskyy también afirmó que los ataques rusos nocturnos contra infraestructura energética en la región ucraniana de Dnipropetrovsk habían dejado a más de 600.000 personas sin electricidad. Otras regiones también sufrieron cortes. Rusia lanzó 115 misiles, 1.900 bombas aéreas guiadas y más de 3.000 drones contra Ucrania durante la última semana, indicó. Agregó que muchos de los misiles habían sido producidos este año, y pidió a los socios de Kiev que sancionen a las entidades involucradas en su producción.

"Si el mundo no tiene suficientes capacidades antibalísticas para proteger los cielos ucranianos, entonces hay que detener los misiles en las líneas de producción", dijo Zelenskyy, que instó a la Unión Europea a imponer un 22º paquete de sanciones contra Rusia.

La central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia y la mayor de Europa, ha perdido su suministro eléctrico externo después de que se desconectara por seguridad una línea eléctrica dañada, informó el domingo la administración de la planta. Indicó que la planta estaba siendo alimentada por generadores diésel de respaldo desde que un sistema automático de protección desconectó la línea Ferosplavna dañada.

La planta quedó fuera de servicio poco después de ser capturada por Rusia al inicio de la guerra, pero necesita energía para mantener en funcionamiento los sistemas esenciales de refrigeración. Su suministro eléctrico externo se ha interrumpido periódicamente, lo que ha aumentado los temores de un accidente nuclear en caso de cortes prolongados, mientras Moscú y Kiev se culpan mutuamente por ataques que dañaron líneas eléctricas cercanas.