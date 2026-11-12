Ataque aéreo israelí en Gaza deja seis muertos en el Hospital Nasser, reportan autoridades

EL CAIRO, Egipto (AP) — Un ataque aéreo de Israel contra el Hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, resultó en la muerte de seis personas y dejó al menos a una docena de heridos, según informó el Ministerio de Salud del territorio palestino.

El ataque, que se llevó a cabo a primera hora del jueves, fue confirmado por el ejército israelí, que afirmó haber alcanzado a "un importante terrorista de Hamás" junto con otros insurgentes, aunque no proporcionó evidencias que respaldaran esta afirmación.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, el ataque impactó el departamento de cirugía del hospital, y entre los fallecidos se encontraba un médico. Un periodista de The Associated Press que se encontraba en el lugar reportó que parte del segundo piso del edificio quedó destruido.

El Hospital Nasser, situado en la ciudad de Jan Yunis, es una de las pocas instalaciones médicas que continúan operando en Gaza, cuya infraestructura sanitaria ha sido severamente dañada debido a los conflictos. Israel ha acusado a Hamás y a sus aliados de utilizar hospitales como cobertura para sus actividades militares.

Este no es el primer ataque contra el Hospital Nasser; en 2025, el ejército israelí causó la muerte de cinco periodistas, entre ellos a Mariam Dagga, colaboradora de AP, al atacar un punto de reunión para reporteros locales en el complejo hospitalario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.