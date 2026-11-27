Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, informaron que un ataque aéreo en el suroeste de Yemen resultó en al menos 11 fallecimientos, entre ellos varios menores. Este ataque se produce en medio de un contexto de intensificación de los combates entre los hutíes y las fuerzas gubernamentales apoyadas por Arabia Saudí.

Según el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, el ataque tuvo lugar en una zona densamente poblada de la provincia de Taiz y dejó un saldo trágico, donde niños que vendían helados en la cercanía del lugar se encontraban entre las víctimas. El portavoz del ministerio, Anees al-Asbahi, informó a través de X que el ataque aéreo alcanzó un cine en la ciudad de Turbah a primera hora de la mañana del viernes.

Al-Asbahi no pudo proporcionar un número exacto de menores fallecidos, indicando que la cifra era provisional ya que los rescatistas continuaban buscando cuerpos entre los escombros. Atribuyó el ataque a Arabia Saudí, aunque la AP no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones y la coalición saudí no ha realizado comentarios al respecto.

Imágenes difundidas por la televisora al-Masirah TV, controlada por los hutíes, mostraron el devastador impacto del ataque, con un edificio destruido y personas trabajando para recuperar los cuerpos de los menores entre los escombros. La situación en Yemen sigue siendo crítica, con un conflicto que ha causado miles de muertes y desplazamientos masivos.

En otro frente, delegaciones de Turquía y Arabia Saudí llegaron a Pakistán para participar en una reunión en el marco de un pacto de defensa trilateral. Este pacto establece que un ataque contra cualquiera de los miembros se considera un ataque contra los tres. La cumbre en Islamabad abordará la situación en Oriente Medio, centrándose en los ataques que los hutíes han llevado a cabo contra Arabia Saudí.

Esta reunión se inscribe dentro del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca, firmado en agosto por el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. A su vez, Erdogan ha formalizado el acuerdo, completando así el proceso de ratificación, aunque enfrentó objeciones de partidos de la oposición en el Parlamento turco, que advierten sobre los riesgos de involucrar al país en conflictos regionales.

Fraser informó desde Ankara, Turquía; Ahmed desde Islamabad, Pakistán; y Khaled desde El Cairo, Egipto. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de una herramienta de inteligencia artificial generativa.