La coalición liderada por Arabia Saudí anunció que ejecutó un significativo ataque aéreo contra los hutíes, quienes son respaldados por Irán. Según informes del grupo rebelde, este ataque dejó un saldo de al menos 17 fallecidos. Por su parte, Teherán afirmó haber llevado a cabo un ataque contra una base aérea estadounidense.

El mayor general Turki al-Malki, vocero de la coalición, destacó que las operaciones aéreas destruyeron "60 objetivos militares legítimos" en diversas localidades, incluyendo la capital Saná y las provincias de Amran, Saada y Hodeida. El objetivo de estos ataques es debilitar las capacidades de misiles y drones de los hutíes, así como destruir túneles que conducen a los almacenes de misiles balísticos.

Desde el lado hutí, el vocero del Ministerio de Salud, Anees al-Asbahi, reportó que uno de los ataques impactó una fábrica de esponjas en Hodeida, resultando en al menos 15 muertes y 13 heridos. Otro ataque en el distrito de Kitaf, en Saada, dejó un saldo de al menos dos muertos y cuatro heridos. En Saná, se registraron al menos nueve heridos en un ataque que afectó a una fábrica de zapatos.

Además, Al-Malki informó que Arabia Saudí interceptó y destruyó un misil de crucero lanzado por los hutíes hacia la capital, Riad. Estos ataques se producen tras una retirada de fuerzas apoyadas por Arabia Saudí de áreas cercanas al estrecho de Bab el-Mandeb, lo que ha fortalecido el control de los hutíes sobre esta vía marítima estratégica.

Por otro lado, una petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos reportó que una de sus embarcaciones fue atacada mientras navegaba por el estrecho de Ormuz. La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) comunicó que un tripulante está desaparecido y otros 11 resultaron heridos. Aunque no se identificó la embarcación ni el autor del ataque, ADNOC había informado previamente sobre otro incidente similar.

Los incidentes en el estrecho de Ormuz han aumentado en las últimas semanas, con Irán asumiendo la responsabilidad de varios ataques a barcos que, según su versión, navegaban por rutas no autorizadas. Asimismo, el ejército iraní afirmó haber atacado la base aérea Ali Al Salem de Estados Unidos en Kuwait con drones, lo que activó alertas de defensa aérea en el país del golfo Pérsico.

El Comando Central de Estados Unidos, encargado de las operaciones en Oriente Medio, no ha emitido comentarios sobre este ataque. Sin embargo, el ejército de Kuwait indicó que sus defensas aéreas interceptaron ataques con drones sin reportar daños. El Ministerio de Exteriores de Kuwait condenó los ataques de Irán, considerándolos como amenazas a su seguridad y estabilidad.