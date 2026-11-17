Buenos Aires, 17 de noviembre (NA) — El asesinato a balazos del periodista costarricense Camilo Rodríguez, quien había denunciado conexiones entre narcotraficantes y figuras políticas en sus redes sociales, representa un hecho alarmante en un país que solía ser considerado uno de los más seguros de la región.

Recientes informes indican que Costa Rica ha evolucionado de ser un simple corredor de drogas a convertirse en un centro logístico del narcotráfico, lo que ha llevado a un aumento de la violencia en el país. Según el medio RFI y la agencia France Presse, la nación presenta actualmente una tasa de aproximadamente 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que casi triplica la media global.

Rodríguez, de 50 años, había alertado sobre amenazas de muerte y mencionaba a narcotraficantes específicos por su nombre. Además, sostenía haber proporcionado información a la agencia antidrogas estadounidense DEA acerca de los vínculos entre el narcotráfico y el ámbito político y empresarial.

El ataque contra el comunicador ocurrió cuando dos hombres en motocicleta lo interceptaron mientras conducía su vehículo en Santo Domingo de Heredia, a unos 15 kilómetros al noroeste de San José. Raúl Rivera, director de la Policía, informó que los atacantes realizaron entre nueve y diez disparos, lo que subraya la brutalidad del ataque.

La exesposa de Rodríguez había denunciado al periodista por presunto abuso sexual contra sus hijos, acusaciones que él siempre negó. Asimismo, en agosto de 2025, la actual presidenta Laura Fernández, entonces candidata presidencial, lo denunció por difamación tras sus afirmaciones de que su vivienda fue construida con supuestos fondos del narcotráfico.

"Independientemente del contenido de sus comunicaciones, lo que hoy ocurrió en nuestro país es una mancha contra la libertad de expresión", declaró Fernández en un video difundido por la Presidencia.

El Colegio de Periodistas de Costa Rica condenó el asesinato y exigió una investigación rápida, señalando un deterioro alarmante de la libertad de prensa en el país en los últimos años.

"Todo evidencia hasta ahora que se trata del silenciamiento de una voz disidente en Costa Rica, una persona que hizo uso de información sobre el crimen organizado en el país", afirmó la presidenta del Colegio, Yanancy Noguera, a AFP.

Los lazos entre el crimen organizado y funcionarios de alto rango se evidencian en el arresto y extradición en marzo pasado a Estados Unidos de Celso Gamboa, exministro de Seguridad, magistrado y fiscal, señalado por el periodista asesinado.

A pesar de seguir siendo uno de los países más seguros para la libertad de prensa, ocupando el puesto 38 de 180 en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica ha descendido dos lugares en el último año.

El fiscal general, Carlo Díaz, anunció que se llevará a cabo una “investigación exhaustiva” del caso, indicando que Rodríguez había rechazado participar en un programa de protección de testigos.

Trayectoria del periodista asesinado

Rodríguez había colaborado con diversos medios de comunicación en Costa Rica, pero en los últimos años se había trasladado a las redes sociales, donde se presentaba como investigador del narcotráfico. También intentó postularse a la presidencia en 2022 por un partido minoritario, pero su inscripción fue rechazada por la justicia electoral debido a errores.

Agencia NA