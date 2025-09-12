En vivo

Mundo

Arrestaron a un joven de 22 años por el asesinato de Charlie Kirk

El aliado de Donald Trump murió de un balazo en el cuello durante un acto en Utah este miércoles.

12/09/2025 | 20:14Redacción Cadena 3

FOTO: Charlie Kirk fue asesinado en Utah.

Las autoridades del estado de Utah indicaron hoy que Tyler Robinson, de 22 años de edad, se encuentra bajo custodia en relación con el asesinato del activista político Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

Robinson fue aprehendido en el condado de Washington después de que familiares suyos ayudaron a identificarlo a partir de imágenes dadas a conocer por los investigadores, dijo en conferencia de prensa el gobernador de Utah, Spencer Cox, en la ciudad de Orem en el norte del estado.

Cox dijo que un familiar de Tyler Robinson se comunicó con un amigo de la familia, quien a su vez se puso en contacto con la oficina del alguacil del condado de Washington para indicarle que Robinson había confesado ante ellos.

"Los investigadores entrevistaron a un familiar de Robinson, quien señaló que este se había politizado más en los últimos años", dijo, y dio las gracias a los familiares de Robinson por llevarlo a la policía.

El gobernador dijo que Robinson no es estudiante de la Universidad de Utah y que recientemente asistió al Dixie Technical College en el sur del estado.

En la conferencia de prensa, funcionarios señalaron que se presentarán cargos después que se realicen análisis forenses y digitales y que creen que Robinson actuó solo.

Kirk, de 31 años de edad, recibió un balazo en el cuello cuando hablaba al aire libre cerca del medio día del miércoles ante una gran multitud durante un debate "Prove me wrong" en la universidad.

Lectura rápida

¿Quién fue arrestado por el asesinato de Charlie Kirk? Tyler Robinson, un joven de 22 años.

¿Cómo fue identificado el sospechoso? Familias ayudaron a identificarlo mediante imágenes y un familiar informó de una confesión.

¿Qué ocurrió durante el incidente? Charlie Kirk fue asesinado de un balazo en el cuello en un acto universitario.

¿Dónde tuvo lugar el suceso? En la Universidad del Valle de Utah.

¿Qué información brindó el gobernador de Utah? Spencer Cox comunicó que Robinson no era estudiante y había asistido a un college técnico recientemente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

