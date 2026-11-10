Arrestan a alto mando militar estadounidense en Reino Unido por presunto espionaje a favor de Rusia

FOTO: Alto mando militar estadounidense fue arrestado en Reino Unido por presunto espionaje para Rusia.

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Un alto mando militar del ejército estadounidense fue arrestado en el Reino Unido bajo sospecha de colaborar con la inteligencia rusa, según informó la policía británica el martes.

El hombre de 41 años fue arrestado "en el marco de una investigación de la Policía Antiterrorista" británica cerca de la ciudad de Gloucester, en el oeste de Inglaterra, según informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado, añadiendo que permanecía bajo custodia en una comisaría de la capital inglesa, reportó la cadena estadounidense NBC y supo Noticias Argentinas.

El sospechoso fue arrestado por delitos tipificados en los artículos 1 y 3 de la Ley de Seguridad Nacional, según el comunicado. Estos delitos se refieren a la obtención o divulgación de información protegida y a la colaboración con un servicio de inteligencia extranjero.

"El país al que se refieren las acusaciones es Rusia", añade el comunicado.

En el comunicado, el director del FBI, Kash Patel, declaró que la detención era "importante" y que "implica acusaciones de espionaje, lo cual es de suma importancia para Estados Unidos y nuestros aliados".

El FBI, añadió, "no tolera a nadie que rompa su juramento a los Estados Unidos y cuyas acciones pongan en peligro nuestra seguridad nacional y la de nuestros socios".

El general de brigada Sean Stinchon, comandante del Comando de Contrainteligencia del Ejército de Estados Unidos, también fue citado en el comunicado policial.

"La presunta conducta de un militar de alto rango, al que se le confiaba información sensible, es un recordatorio aleccionador de que las amenazas internas son reales y persistentes", dijo.

Según pudo saber la BBC, el soldado estaba destinado en el cuartel de Imjin, en Innsworth, Gloucestershire. Este cuartel sirve como sede del Cuerpo de Reacción Rápida Aliado de la OTAN.

La subcomisaria adjunta Vicki Evans, de la unidad antiterrorista de Londres, calificó la detención de "significativa".

"Las acusaciones son graves y nuestra investigación sigue en curso", afirmó.

El soldado, cuya identidad no ha sido revelada, se encuentra actualmente detenido en una comisaría de policía de Londres.

Ha sido detenido en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023, que permite a la policía retenerlo sin cargos durante un máximo de 14 días.