FOTO: Los hutíes de Yemen lanzaron drones y misiles contra las petroleras sauditas.

Buenos Aires, 28 noviembre (NA) -- Las fuerzas aéreas de Arabia Saudita lograron interceptar y destruir un misil de crucero lanzado por la milicia hutí hacia la región de Riad, en el marco de un incremento de las hostilidades en Oriente Medio que incluye bombardeos sobre la capital de Yemen y la activación de acuerdos defensivos regionales.

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita, Turki Al Malki, confirmó el derribo del proyectil a través de su cuenta en la red social X, señalando que el ataque fue atribuido al grupo respaldado por Irán.

Al mismo tiempo, la agencia de noticias de los hutíes, Saba, reportó una serie de ataques aéreos realizados por la coalición saudita en el barrio residencial de Bir Abu Shamlah, en el distrito de Al Tahrir, en Saná, la capital de Yemen bajo control rebelde.

El medio yemení Almasirah informó que la ofensiva aérea sobre Saná dejó al menos 13 heridos y causó daños en ocho viviendas y tres comercios, sumándose a un saldo de once muertos reportados el día anterior por bombardeos similares.

Este intercambio de ataques se produce en un contexto de intensificación de las hostilidades que se han reavivado desde la reactivación de la guerra civil a mitad de año, durante la cual los hutíes han incrementado sus ofensivas diarias contra instalaciones energéticas, aeropuertos y el distrito financiero de la capital saudita.

El resurgimiento del conflicto y el aumento de las acciones militares han encendido las alarmas a nivel internacional, ya que ponen en peligro el tráfico marítimo en los estrechos de Ormuz y de Bab al-Mandab, dos rutas cruciales para el comercio y el transporte de hidrocarburos globalmente.

Ante la escalada, Pakistán y Turquía expresaron su apoyo a Riad en el marco de un reciente acuerdo de defensa firmado en La Meca, tras una reunión de alto nivel en Islamabad entre los países involucrados.

En este contexto, el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, reafirmó la condena a los ataques contra la población y la infraestructura civil saudita, así como la determinación colectiva de intensificar los esfuerzos militares para garantizar la seguridad del reino.