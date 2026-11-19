Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Las autoridades de Arabia Saudita informaron que los hutíes atacaron una torre en el centro financiero de Riad, poco después de que la coalición liderada por el país árabe anunciara la intercepción de misiles dirigidos hacia la ciudad y la región sur del territorio.

Este ataque se suma a una serie de bombardeos que el grupo armado yemení ha llevado a cabo en las últimas semanas, apuntando a la infraestructura militar, civil y petrolera de Arabia Saudita.

Según la autoridad de Defensa Civil saudita, el ataque causó daños materiales en varias plantas del edificio afectado y en las estructuras vecinas, aunque afortunadamente no se reportaron heridos, según lo indicado por Al Jazeera y confirmado por Noticias Argentinas.

El portavoz oficial subrayó que atacar infraestructuras civiles representa una violación flagrante del derecho internacional humanitario.

El general de división Turki al-Maliki, portavoz de la coalición, declaró en X que las fuerzas saudíes respondieron a una amenaza de misiles lanzados por los hutíes hacia Riad.

Más tarde, el portavoz informó que las defensas aéreas habían interceptado y destruido cuatro misiles balísticos disparados por los hutíes, un grupo también conocido como Ansar Allah (que significa 'Partidarios de Dios' en árabe), que se dirigían hacia la región sur, colindante con Yemen.

La defensa civil emitió alertas en la gobernación de Khamis Mushait y en la ciudad de Abha, en el suroeste del país, antes de declarar que la amenaza había pasado. En total, el jueves se activaron al menos siete alertas de emergencia en diferentes zonas del territorio.

La coalición también anunció que había destruido una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos utilizada en los intentos de ataque contra Riad.

Simultáneamente, un avión saudita realizó ataques aéreos en Saná, la capital yemení controlada por los hutíes, en la mañana del jueves, según lo reportado por la agencia de noticias Saba, aunque no se proporcionaron más detalles.

El día anterior, los hutíes se atribuyeron la responsabilidad de varios ataques en Arabia Saudita, que incluían el aeropuerto internacional y el centro financiero de Riad, así como objetivos estratégicos en Jizan y la base aérea de Khamis Mushait, donde se activaron las alertas.

Estos últimos ataques en territorio saudita se produjeron en un contexto en el que las fuerzas gubernamentales yemeníes anunciaron haber llevado a cabo 715 ataques aéreos contra los hutíes en varios frentes durante el mismo día.