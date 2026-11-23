FOTO: Vehículo policial en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín.

Buenos Aires, 23 noviembre (NA-Xinhua) — Este lunes por la mañana, un gran número de escuelas en toda Alemania recibieron amenazas de bomba, lo que llevó a las autoridades a llevar a cabo evacuaciones preventivas en varias instituciones. Sin embargo, la policía local aseguró que no hay evidencia de un peligro concreto.

Las amenazas se reportaron en diferentes estados federados, abarcando ciudades como Friburgo y Hamburgo, según lo informado por el noticiero Tagesschau de la cadena pública alemana ARD.

En el estado de Turingia, múltiples instituciones educativas recibieron correos electrónicos con amenazas similares, según un comunicado de la policía local, que fue divulgado por la Agencia Noticias Argentinas.

La Policía de Turingia aclaró que, hasta el momento, no consideran que las amenazas sean de gravedad y aconsejaron a las escuelas que no realicen evacuaciones y que continúen con sus actividades habituales.