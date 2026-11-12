Alliana ordena recortes en Presidencia para destinar fondos a medicamentos en Paraguay

Buenos Aires, 12 noviembre (NA-Xinhua) — El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, ha instruido al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, para que se implementen recortes en los gastos de funcionamiento de la Presidencia en el Presupuesto General de la Nación 2027. El objetivo es redirigir los recursos ahorrados hacia la adquisición de medicamentos para los hospitales públicos.

"Se le pidió al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento", comunicó Alliana este miércoles a través de su cuenta en la red social X.

El presidente detalló que esta medida permitirá un ahorro superior a 20.000 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 3,3 millones de dólares.

"La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales", afirmó el mandatario, según reportó la Agencia Noticias Argentinas.

Alliana, quien asumió el cargo el 6 de noviembre, había anticipado en su primer discurso que evitaría los viajes innecesarios al exterior y que se enfocaría en gobernar desde el país.

Su antecesor, Santiago Peña Palacios, fue destituido mediante un juicio político en la Cámara de Senadores por mal desempeño en sus funciones, en medio del escándalo financiero de Ueno Bank.

Durante su mandato, que comenzó en 2023, Peña realizó más de 70 viajes al exterior, según los datos oficiales.

En otro ámbito, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, convocó a una sesión extraordinaria para el jueves 12 de noviembre, donde se discutirá el Presupuesto General de la Nación 2027 con las modificaciones solicitadas por Alliana.

En paralelo, miembros del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) anunciaron en conferencia de prensa que el banco central completó el diseño de pagos a las entidades financieras, destinado a los últimos grupos de ahorristas de Ueno Bank, que son aproximadamente 29.988 personas, por un total de 1,79 billones de guaraníes (298,3 millones de dólares).

Con esta operación, se ha llegado a 1.812.348 personas, siendo la totalidad de los depositantes con derecho a recibir el anticipo de garantía.

Así, el BCP ha cumplido con el plazo establecido por la Ley N.º 7745, realizando transferencias por un valor total de 3,99 billones de guaraníes (665 millones de dólares), según indicaron altos funcionarios.

En cuanto a los ahorristas con certificados de depósito de ahorro (CDA), se ha implementado un procedimiento para la revisión de los depositantes, quienes recibirán acreditaciones de fondos, siempre que se verifique que son los titulares actuales para la liberación de los mismos.

Los fondos depositados en cuentas a la vista y ahorros programados estarán disponibles para su uso o retiro, mientras que el dinero correspondiente a los certificados estará sujeto a validación. Para ello, el Banco Central habilitará una plataforma en la que los ahorristas deberán cargar la información de sus CDA para realizar las verificaciones pertinentes y liberar los fondos lo más pronto posible, según explicaron los directivos.