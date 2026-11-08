Allanan mansión del expresidente Santiago Peña en Paraguay y hallan bóveda secreta

FOTO: Santiago Peña, expresidente de Paraguay, detenido en una causa por corrupción

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) — La Fiscalía de Paraguay confirmó este domingo el allanamiento de una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino. Durante el operativo, los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, según informaron medios locales.

El procedimiento fue oficializado a través de un comunicado en la página del Ministerio Público paraguayo, donde se indicó que los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore lideraron la acción en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera.

Bajo el título "Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino", la Fiscalía precisó que la diligencia se realizó en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades asociadas a la entidad bancaria.

El Ministerio Público destacó que el allanamiento forma parte de las actuaciones iniciadas tras la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

En su comunicación, la institución explicó que el objetivo del procedimiento es avanzar en las diligencias previstas dentro de la investigación fiscal.

A pesar de que el comunicado confirma el allanamiento, no menciona el hallazgo de la bóveda, cuya existencia fue reportada por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.

De acuerdo con ABC Color, durante la inspección de la residencia se detectó una bóveda escondida detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría un sistema de reconocimiento de iris.

El medio paraguayo incluso difundió material audiovisual relacionado con la construcción de la propiedad, mostrando el espacio destinado a la bóveda oculta.

Por su parte, Última Hora también informó que durante el procedimiento se encontró una bóveda con un avanzado sistema de seguridad.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente qué contiene el compartimiento ni si los investigadores lograron abrirlo.

Una mansión bajo investigación por sus vínculos con Ueno Bank

La propiedad allanada se encuentra en una zona residencial de San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. El inmueble tiene aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados, valuado en alrededor de dos millones de dólares.

La residencia está bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. Según documentación citada por los diarios, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD).

Las cuotas mensuales para esos préstamos ascendían a unos 239 millones de guaraníes, una cifra que supera varias veces el salario que percibía como presidente.

El allanamiento se llevó a cabo tras la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas investigaciones relacionadas con la administración de la entidad, el uso de fondos públicos y las operaciones financieras que están bajo escrutinio.

El descubrimiento de la bóveda agrega un nuevo elemento a las pesquisas sobre el patrimonio del exmandatario, aunque las autoridades aún no han aclarado si su contenido está vinculado a los presuntos delitos investigados.