Allanan la vivienda del exministro de Economía de Paraguay por el escándalo de Ueno Bank

Buenos Aires, 11 noviembre (NA) -- En el desarrollo de la causa penal relacionada con la disolución de Ueno Bank, el Ministerio Público de Paraguay llevó a cabo un allanamiento el martes en la residencia del exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, situada en Asunción.

En esta investigación están imputados el expresidente Santiago Peña Palacios y el exgobernador del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo Spalding.

El operativo fue dirigido por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes incautaron documentación vinculada a los hechos investigados, así como equipos informáticos, soportes digitales, dispositivos electrónicos y elementos del sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad.

Todos los materiales confiscados fueron debidamente registrados y trasladados bajo cadena de custodia para garantizar su integridad durante los análisis y pericias que se llevarán a cabo.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, en la investigación se incluye una resolución del 28 de julio de 2025, en la que Fernández Valdovinos autorizó la inversión de 250.000 millones de guaraníes (aproximadamente 41,6 millones de dólares) de fondos de la Caja Fiscal en el intervenido Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro.

Esta acción es parte de las diligencias emprendidas por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en torno a la inversión de fondos públicos y previsionales en la entidad bancaria y establecer posibles responsabilidades.