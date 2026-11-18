FOTO: Gobierno alemán recortará la factura de la luz tras pulso que puso a prueba a Merz

BERLÍN (AP) — La coalición que gobierna Alemania, considerada impopular, anunció el miércoles un recorte en los impuestos a la electricidad que beneficiará a todos los consumidores y empresas. Esta medida se presenta como un avance significativo en un proyecto que ha puesto a prueba la credibilidad del canciller, Friedrich Merz.

Desde que se formó esta coalición de centroderecha, liderada por Merz, junto a los socialdemócratas de centroizquierda, se había acordado reducir los impuestos a la electricidad al nivel mínimo permitido por la Unión Europea. Sin embargo, hasta ahora solo se habían implementado reducciones para la industria y la agricultura.

Ante la presión creciente por parte de sus aliados y la opinión pública, Merz ha insistido en que el recorte fiscal debía extenderse a todos los consumidores el próximo año, especialmente tras las derrotas sufridas en elecciones estatales en septiembre que afectaron su autoridad.

A pesar de la urgencia, los legisladores habían finalizado la semana pasada el borrador del presupuesto del próximo año sin incluir el recorte, lo que había reforzado la percepción de disputas internas dentro del gobierno. Esto provocó un descontento entre los votantes, quienes exigían acciones concretas.

Durante una reunión extensa el martes por la noche, los líderes de la coalición lograron llegar a un acuerdo para reducir los impuestos a la electricidad de 2,05 céntimos por kilovatio/hora a 0,1 céntimo para los hogares y empresas que aún no se habían beneficiado de la reducción. Este recorte permitirá a pequeños negocios, como una peluquería, ahorrar varios cientos de euros al año en sus facturas eléctricas, según explicaron los funcionarios.

"Prometimos reducir el impuesto a la electricidad y hemos cumplido nuestra palabra", afirmó Merz en un comunicado oficial.

Sin embargo, el recorte se aplicará únicamente en 2027 y se financiará con excedentes destinados a energías renovables. Aún queda pendiente acordar la financiación para 2028 y años posteriores, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de esta medida a largo plazo.

Además, el gobierno de Merz enfrenta el reto más amplio de implementar reformas necesarias para revitalizar una economía que atraviesa problemas crónicos de lentitud. Entre estas reformas se incluyen cambios potencialmente difíciles en el envejecido sistema de pensiones y en el sistema de salud.

Aunque las elecciones nacionales en Alemania no están previstas hasta 2029, hay cinco elecciones estatales programadas para el próximo año, lo que añade presión al gobierno para demostrar resultados.