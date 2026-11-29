Buenos Aires, 29 noviembre (NA) -- La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ejerció su derecho al voto este domingo en un centro electoral ubicado en el distrito de Gracia, en Barcelona. Durante su participación, hizo un llamado especial a las mujeres para que se involucren en las elecciones con el fin de "defender la democracia".

Colau enfatizó que las mujeres no deben permanecer en silencio, sino que tienen un papel protagónico y decisivo en el desenlace de estos comicios. "Estoy orgullosa de ser mujer y de que esto vaya a ser así", manifestó ante la prensa.

La candidata remarcó que las elecciones de este año son de vital importancia y que hay "mucho en juego". En este contexto, hizo un llamado a la ciudadanía para que defienda "la democracia, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, las pensiones y los sueldos dignos".

Colau también expresó su deseo de que la población se acerque a las urnas "en masa, con ilusión y con orgullo". En una línea similar, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, también instó a la defensa de la democracia, calificando de "vergonzoso" ponerla en duda.

Los centros de votación estarán disponibles hasta las 20:00 horas en España, lo que corresponde a las 16:00 en Argentina, momento en que comenzará el escrutinio oficial.