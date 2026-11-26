Buenos Aires, 26 noviembre (NA) -- La candidata del Frente Amplio a la presidencia del gobierno español, Ada Colau, expresó este jueves que "(Javier) Milei hundió la economía", en un breve comentario sobre la situación económica de Argentina durante un debate que tuvo lugar en Madrid.

En un momento del encuentro, la ex alcaldesa de Barcelona dirigió su crítica a Santiago Abascal, candidato de Vox, afirmando: "Milei hundió la economía con la misma medida que usted hoy ha propuesta. No lo vamos a permitir".

Colau hizo referencia a un anuncio del legislador José María Figaredo Alvarez-Sala, quien mencionó que Vox planeaba recortar 112.000 millones de euros del gasto público, subrayando: "Muy parecido a lo que hizo su amigo Milei. Justo hoy también ha salido la noticia de que la Argentina entra en recesión técnica".

"Cierre de empresas, destrucción de empleo, caída de los salarios, caída del consumo. Eso es lo que está haciendo su amigo Milei con la misma receta que el partido de Vox ha propuesto", agregó la candidata.

Ada Colau se destacó como la única mujer y "feminista", según resaltó durante su intervención en el debate, que también incluyó a Pedro Sánchez (PSOE), actual jefe de gobierno, y a Alberto Nuñez Feijóo, del Partido Popular, en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo.

Ese día, casi 39 millones de electores podrán votar en las elecciones a Cortes Generales; de ellos, 36 millones residen en España y el resto en el extranjero.