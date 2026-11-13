Accidente fluvial: buque cisterna embiste a crucero con 130 pasajeros en Nueva Orleans

Buenos Aires, 13 de noviembre (NA) -- Un buque cisterna colisionó el viernes por la tarde con un crucero fluvial que transportaba a más de 130 personas, según informaron fuentes del Puerto de Nueva Orleans.

El incidente movilizó a la policía portuaria de Port NOLA, al Departamento de Bomberos de Nueva Orleans, al Departamento de Policía de Nueva Orleans, a la Guardia Costera de Estados Unidos y a personal de emergencias médicas, como se detalló en un comunicado de prensa mencionado por la cadena CNN y reportado por la Agencia Noticias Argentinas.

El buque cisterna Atlantic Asphalt impactó contra el American Heritage, perteneciente a la compañía American Cruise Lines, alrededor de las 12:30 pm, mientras el crucero se encontraba atracado en el río Mississippi, según las autoridades portuarias.

Como resultado del choque, el crucero quedó inclinado hacia un lado, sumergiéndose parcialmente en el agua, según las imágenes difundidas por WDSU, cadena afiliada a CNN.

Las causas de la colisión y el número de personas heridas se encuentran bajo investigación.

"Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, miembros de la tripulación y equipos de emergencia. Se trata de un incidente activo y en desarrollo", afirmaron desde el Puerto de Nueva Orleans en un comunicado.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, declaró que estaba al tanto del incidente y que se dirigía a Nueva Orleans.