Abascal sobre Pedro Sánchez: “El amor a la patria ha vencido a la corrupción y a la mentira”
El líder de Vox aseguró que "cumplió la misión" de echar al presidente español y manifestó que su espacio "fue el único que creció en estas elecciones".
FOTO: Santiago Abascal, líder de Vox.
El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que “cumplió la misión” de echar al presidente Pedro Sánchez, y manifestó que su espacio “fue el único que creció en estas elecciones”: “El amor a la patria ha vencido a la corrupción y a la mentira”, agregó.
En conferencia de prensa, expresó que "esta misión la han cumplido juntos" el pueblo español y Vox y que "ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación" lograron que los ciudadanos no se expresen y demuestren su disconformidad.
"¡Se va! ¡Se va porque le hemos echado a todos juntos! Ni todo su poder, que ya es el pasado ha podido con una movilización mayoritaria del pueblo español. El amor a la patria, el amor a España ha vencido a la corrupción, ha vencido a la traición y ha vencido a la mentira. Esta misión la habéis cumplido vosotros. Pero es importante que toda España sepa algo: sólo el gran crecimiento de Vox desde el a 2023 ha hecho que fuera posible cumplir la misión de echar a Pedro Sánchez", indicó.
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En la misma línea, señaló que Vox obtuvo en estas elecciones "casi 4 millones y medio de votos récord de participación en España" con un mandato democrático, "absolutamente inequívoco en favor del cambio".
"Todo esto ha sido posible gracias, en primer lugar, a los votantes que nos habéis respaldado desde hace 20 años que no se habéis rendido nunca. Gracias a los apoderados que han estado oscilando este proceso electoral y gracias a nuestros militantes, a nuestros afiliados y también a los diputados, a los concejales y a todos los que en cada rincón de España nos han representado", concluyó.
Hasta el momento, Vox registra provisionalmente 53 diputados, lo que representa un aumento de 20 bancas respecto a las elecciones de julio en el año 2023.
Lectura rápida
¿Quién hizo la declaración?
La declaración fue realizada por Santiago Abascal, líder de Vox.
¿Qué afirmó Abascal?
Afirmó que ha cumplido su misión de echar al presidente Pedro Sánchez y que su partido fue el único que creció en las elecciones.
¿Qué mensaje destacó Abascal?
Destacó que "el amor a la patria ha vencido a la corrupción y a la mentira".
¿Cuándo se hicieron estas declaraciones?
Las declaraciones se realizaron el 29 de noviembre.
¿Cuál es el contexto de estas afirmaciones?
Se dan en el marco de los resultados de las elecciones en España, donde Vox obtuvo un crecimiento significativo.
[Fuente: Noticias Argentinas]