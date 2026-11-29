El líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que “cumplió la misión” de echar al presidente Pedro Sánchez, y manifestó que su espacio “fue el único que creció en estas elecciones”: “El amor a la patria ha vencido a la corrupción y a la mentira”, agregó.

En conferencia de prensa, expresó que "esta misión la han cumplido juntos" el pueblo español y Vox y que "ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación" lograron que los ciudadanos no se expresen y demuestren su disconformidad.

"¡Se va! ¡Se va porque le hemos echado a todos juntos! Ni todo su poder, que ya es el pasado ha podido con una movilización mayoritaria del pueblo español. El amor a la patria, el amor a España ha vencido a la corrupción, ha vencido a la traición y ha vencido a la mentira. Esta misión la habéis cumplido vosotros. Pero es importante que toda España sepa algo: sólo el gran crecimiento de Vox desde el a 2023 ha hecho que fuera posible cumplir la misión de echar a Pedro Sánchez", indicó.

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En la misma línea, señaló que Vox obtuvo en estas elecciones "casi 4 millones y medio de votos récord de participación en España" con un mandato democrático, "absolutamente inequívoco en favor del cambio".

"Todo esto ha sido posible gracias, en primer lugar, a los votantes que nos habéis respaldado desde hace 20 años que no se habéis rendido nunca. Gracias a los apoderados que han estado oscilando este proceso electoral y gracias a nuestros militantes, a nuestros afiliados y también a los diputados, a los concejales y a todos los que en cada rincón de España nos han representado", concluyó.

Hasta el momento, Vox registra provisionalmente 53 diputados, lo que representa un aumento de 20 bancas respecto a las elecciones de julio en el año 2023.