Se estima que las muertes anuales por cáncer de cuello uterino superarían las 400 mil para 2030

Cada año se diagnostican más de 4.600 nuevos casos de cancer uterino y cerca de 2.500 mujeres mueren por esta causa. (*4) Estas cifras refuerzan la importancia de la prevención y la detección temprana, herramientas fundamentals para reducir el impacto de la enfermedad.

El desafío también es global. Frente a las cerca de 280 mil muertes registradas en 2024, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, si se mantiene la tendencia actual, el número ascendería a 410 mil para el final de la década. (*1,2)

El vínculo con el virus del papiloma humano (VPH) es clave para comprender cómo se desarrolla este tipo de cáncer y cómo prevenirlo. Según la OMS, el 99% de los casos están asociados a este virus, una infección frecuente que muchas veces pasa desapercibida. (*5)

Del VPH al cáncer, un riesgo que puede pasar inadvertido

El VPH es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo: se estima que cuatro de cada cinco personas sexualmente activas lo contraerán en algún momento de sus vidas. (*6) Se transmite principalmente a través del contacto con piel y mucosas durante las relaciones sexuales, y basta un solo contacto para adquirir la infección. No se adquiere por compartir objetos ni por utilizar baños públicos, como se ha creído erróneamente. (*7)

En la mayoría de los casos, la infección desaparece de manera espontánea. Sin embargo, cuando persiste, puede provocar distintos tipos de cáncer, como el de cuello de útero, ano, vagina y vulva. (*6)

Aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el VPH (*7), sí hay herramientas para reducir el riesgo de infección y detectar a tiempo las lesiones que puede causar. La educación sexual integral (ESI), el uso del preservativo y la vacunación contribuyen a la prevención, mientras que los controles ginecológicos de rutina permiten identificar alteraciones de manera temprana. (*8,9,10)

“Que la infección por VPH sea frecuente y muchas veces no produzca síntomas hace que la información sea fundamental. Explicar su vínculo con el cáncer de cuello uterino y dar a conocer las formas de prevención puede ayudar a que más familias incorporen estas medidas al cuidado de su salud”, señaló la Dra. María Cecilia Torroija (MN 95152), directora asociada Proprietary de Asuntos Médicos en Infectología de MSD Argentina, en el marco del Seminario de Periodismo Científico 2026.

Avanzar hacia la eliminación

El cáncer de cuello uterino puede prevenirse. La vacunación y los controles periódicos son clave para prevenir el cáncer de cuello uterino; la detección temprana de lesiones y el tratamiento oportuno permiten mejorar el pronóstico de la enfermedad. (*8,9,10)

Sobre estos pilares, la OMS estableció tres metas para 2030 que buscan poner a los países en el camino hacia la eliminación de la enfermedad: que el 90% de las niñas estén vacunadas contra el VPH antes de cumplir los 15 años; que el 70% de las mujeres sean examinadas mediante una prueba de alta precisión a los 35 y 45 años; y que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o cáncer de cuello reciban el tratamiento adecuado. (*2)

En Argentina, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la cobertura de la dosis única de la vacuna contra el VPH en niñas de 11 años alcanzó el 61,3%.11 Esta cifra destaca la importancia de fortalecer las coberturas de vacunación como parte de una estrategia integral de prevención del cáncer de cuello uterino. (*4) A ella se suman el Papanicolaou y el test de VPH, estudios que permiten detectar alteraciones en las células del cuello uterino o identificar la presencia del virus, orientar el seguimiento médico y tratar las lesiones antes de que evolucionen a un cáncer. (*4)

“Al principio, el cáncer de cuello uterino no suele dar síntomas. Por eso, sentirse bien no significa que podamos dejar de hacer los controles. No hay que esperar a tener molestias para consultar y realizar los estudios indicados”, señala la Dra. Gabriela Bugarín (MN 71988), directora médica de oncología de MSD Argentina.

El Día Mundial de la Eliminación del Cáncer de Cuello de Útero pone en primer plano el desafío de revertir el aumento de una enfermedad prevenible. Las herramientas existen; el reto es lograr que más personas las conozcan e incorporen al cuidado de su salud a lo largo de la vida.

Referencias

1. https://www.who.int/initiatives/cervical-cancer-elimination-initiative/cervical-cancerforum

2. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer

3. https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/estadisticas/incidencia

4. https://www.argentina.gob.ar/salud/instituto-nacional-del-cancer/institucional/pnpcc

5. https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/human-papillomavirus-(hpv)

6. https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas/vph

7. https://huesped.org.ar/novedades/5-preguntas-vph

8. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-virus-andcancer

9. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/comprehensive-sexualityeducation

10. https://www.hospitalaleman.org.ar/mujeres/controles-ginecologicos-unaherramienta-fundamental-para-la-prevencion/