La inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta concreta para derribar barreras y ampliar la autonomía de las personas con discapacidad. En Córdoba, una empresa desarrolló anteojos inteligentes que permiten describir imágenes, leer textos, reconocer objetos y acceder a información a través de comandos de voz. Para Lola, una de sus usuarias, la tecnología transformó su manera de estudiar y de desenvolverse en la vida cotidiana.

Se trata de un desarrollo de Procer Tecnologías, una empresa cordobesa fundada por el ingeniero Manuel Díaz Ferreiro, que lleva 11 años trabajando en soluciones tecnológicas orientadas a mejorar la accesibilidad.

Lola utiliza estos anteojos conectados a su teléfono celular mediante una aplicación. El dispositivo tiene una cámara incorporada que captura imágenes y, mediante inteligencia artificial, permite identificar y describir lo que tiene delante. La respuesta se reproduce a través de pequeños auriculares integrados en las patillas.

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Uno de sus principales usos es en el ámbito educativo. Con ellos puede leer lo que está escrito en el pizarrón, consultar contenidos y resolver actividades sin tener que esperar que una docente o un compañero le dicte la información.

"Me ha facilitado varias cosas que se me complicaban y sí, me ha cambiado la vida", contó Lola.

La independencia es, precisamente, uno de los aspectos que más valora. "No tengo que estar esperando a que me dicte la profesora, que me dicte un compañero. No tengo que estar esperando a que me ayuden con esto o con lo otro. Me da bastante independencia y me ayuda mucho", explicó.

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Inteligencia artificial para resolver situaciones cotidianas

Las posibilidades de los anteojos van mucho más allá de la lectura del pizarrón. Lola mostró cómo el dispositivo puede describir un ticket de compra, identificar los productos y los precios, reconocer qué tipo de facturas hay sobre una mesa o interpretar información técnica de una instalación eléctrica.

También permite fotografiar textos, objetos y distintos espacios para obtener descripciones en voz alta. De esta manera, el usuario puede hacer preguntas sobre aquello que está viendo y recibir respuestas a partir de la imagen capturada.

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Otra de las funciones es la posibilidad de grabar clases o situaciones cotidianas para luego escuchar su contenido y solicitar un resumen.

Incluso se puede cargar material de estudio, como un libro de Historia, y pedirle al asistente que explique un capítulo determinado o responda preguntas sobre ese contenido. La inteligencia artificial permite así adaptar la información a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de cada persona.

El desarrollo continúa avanzando. Díaz Ferreiro adelantó que trabajan en nuevas actualizaciones que incorporarán funciones de geolocalización mediante GPS para ofrecer indicaciones y orientación. Además, exploran la posibilidad de que los anteojos puedan describir el entorno en tiempo real, sin necesidad de tomar una fotografía.

Una herramienta para ganar autonomía, no para reemplazar a las personas

Para el fundador de Procer Tecnologías, el sentido de estos dispositivos no es sustituir el acompañamiento humano, sino ofrecer herramientas para que las personas puedan desenvolverse con mayor independencia.

"Es una herramienta más para darte independencia y para no depender de otro. Para poder estudiar sin esperar que te accesibilicen el material", sostuvo.

En ese sentido, planteó que la tecnología puede ayudar a reducir las barreras que todavía encuentran las personas con discapacidad para acceder a la educación y a la información en igualdad de condiciones.

"¿Por qué, si mi barrera hoy es particularmente no ver, tengo que esperar y no estar en igualdad de condiciones que otra persona? Hoy la tecnología te resuelve", reflexionó.

Sin embargo, también destacó que la inteligencia artificial tiene límites y que hay experiencias que no pueden reemplazarse: los vínculos, la presencia y las relaciones humanas.

En el caso de Lola, los anteojos se convirtieron en un elemento de uso cotidiano. Los lleva al colegio y también los utiliza durante la tarde. Los tiene siempre cerca, al igual que su bastón, porque ambas herramientas cumplen funciones diferentes y complementarias.

Un desarrollo tecnológico hecho en Córdoba

Procer Tecnologías lleva 11 años de trayectoria y este es su quinto dispositivo. Según explicó Díaz Ferreiro, buena parte de las innovaciones surgieron de las sugerencias y necesidades de los propios usuarios y sus familias.

El proyecto comenzó con una cámara conectada por un cable a los anteojos. Con el avance de la tecnología y los aportes de quienes utilizan el dispositivo, el equipo logró desarrollar una versión más práctica, sin esa conexión.

El software y buena parte del hardware se desarrollan en Córdoba, mientras que algunos componentes se fabrican en China a partir de diseños propios de la empresa.

Actualmente, la firma comenzó a avanzar en la distribución de sus productos en Estados Unidos y busca aprovechar el conocimiento y los recursos humanos locales para competir en el mercado internacional con tecnología más accesible.

"Tenemos muy buenas universidades y buenos recursos humanos. Podemos hacerlo mucho más accesible que lo que sale la tecnología en otros países y lograr que esté más al alcance de la gente", destacó el ingeniero.

También puso en valor el papel de la educación pública en su formación profesional y la importancia de devolver a la sociedad parte de las oportunidades recibidas.

Cómo acceder a los anteojos inteligentes

Durante 2026, en Córdoba, los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano realizaron entregas gratuitas de estos dispositivos a personas que los necesitaban. Una iniciativa que permitió acercar esta tecnología a quienes no podían adquirirla por sus propios medios.

Según explicó Díaz Ferreiro, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga generalmente contemplan su cobertura, aunque es necesario realizar los trámites correspondientes. También existe la posibilidad de adquirirlos de manera particular.

Para Lola, contar con estos anteojos significó incorporar una herramienta que utiliza todos los días y que le permite resolver situaciones que antes requerían la ayuda de otras personas. Pero, además, decidió compartir su experiencia para que más gente conozca las posibilidades de esta tecnología.

"Es una oportunidad muy grande para la gente que no ve, porque te cambia bastante la vida y te ayuda en muchas cosas", expresó.

La experiencia de Lola y el trabajo de Procer Tecnologías muestran cómo la innovación desarrollada en Córdoba puede ponerse al servicio de la inclusión. Porque cuando la tecnología logra derribar barreras, no solamente facilita tareas: también abre oportunidades para estudiar, acceder a información y construir una vida con mayor autonomía.