Diversidad

La Luciérnaga: 30 años de luz para quienes buscan salir de la calle

Nacida en los 90 como salida laboral para jóvenes en la calle, lo que comenzó como una revista hoy es una fundación que se reinventa día a día.

27/08/2025 | 07:10Redacción Cadena 3

FOTO: La Luciérnaga: 30 años de luz para quienes buscan salir de la calle

La revista La Luciérnaga cumplió 30 años y sus protagonistas recordaron en Diversidad cómo este proyecto social cambió sus vidas. Nacida a fines de los 90 como una salida laboral para chicos en situación de calle, la publicación cordobesa fue mucho más que un medio de sustento: abrió puertas, brindó contención y ayudó a recuperar la dignidad.

Horacio “Clemente” Sotelo empezó a vender la revista a los 14 años. “Gracias a La Luciérnaga conocí otras partes del mundo y descubrí parte de lo mío que estaba escondido. Fue el puente que me permitió trabajar 15 años en Volkswagen y salir adelante”, contó emocionado. Hoy, a sus 45 años, sueña con que la revista vuelva a circular y se transforme en una oportunidad laboral para personas ciegas. “La desigualdad social va a estar siempre, por eso La Luciérnaga tiene que volver a salir en formato papel y darle una mano a los no videntes”, afirmó.

Cristian, otro ex canillita, recordó que llegó a la revista a los 16 años y que gracias a la fundación pudo correrse de “cosas malas”. “La calle te da aprendizajes y amigos, pero La Luciérnaga me dio contención y una salida digna. Ahí nunca estás solo”, dijo.

María José Catalá, presidenta de la fundación, destacó que el proyecto evolucionó: “Hoy tenemos sede propia en barrio Güemes, donde brindamos terminalidad educativa, talleres de panificación para merenderos y un espacio cultural abierto a la comunidad. La revista fue nuestro producto más popular, pero ahora debemos repensar cómo continuar imprimiendo y sostener la esencia.”

En 30 años, La Luciérnaga se consolidó como un faro para jóvenes vulnerables. “Por más que la tecnología avance, la desigualdad sigue. La Luciérnaga nunca se va a apagar”, afirmó Horacio, convencido de que el proyecto aún tiene muchas páginas por escribir.

Lectura rápida

¿Qué es La Luciérnaga? Es una revista que cumplió 30 años, nacida como un proyecto social para chicos en situación de calle en Córdoba.

¿Quiénes son los protagonistas? Personas como Horacio “Clemente” Sotelo y Cristian, quienes vendieron la revista y destacaron su impacto en sus vidas.

¿Cuándo se fundó La Luciérnaga? Se fundó a fines de los 90, con el objetivo de ofrecer una salida laboral a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

¿Dónde se ubica la sede de la fundación? La sede está en barrio Güemes, donde ofrecen diversos talleres y un espacio cultural.

¿Por qué es importante La Luciérnaga? Porque ha sido un faro de contención y dignidad para jóvenes vulnerables, ayudándolos a salir de situaciones difíciles.

