FOTO: La Luciérnaga: 30 años de luz para quienes buscan salir de la calle

La revista La Luciérnaga cumplió 30 años y sus protagonistas recordaron en Diversidad cómo este proyecto social cambió sus vidas. Nacida a fines de los 90 como una salida laboral para chicos en situación de calle, la publicación cordobesa fue mucho más que un medio de sustento: abrió puertas, brindó contención y ayudó a recuperar la dignidad.

Horacio “Clemente” Sotelo empezó a vender la revista a los 14 años. “Gracias a La Luciérnaga conocí otras partes del mundo y descubrí parte de lo mío que estaba escondido. Fue el puente que me permitió trabajar 15 años en Volkswagen y salir adelante”, contó emocionado. Hoy, a sus 45 años, sueña con que la revista vuelva a circular y se transforme en una oportunidad laboral para personas ciegas. “La desigualdad social va a estar siempre, por eso La Luciérnaga tiene que volver a salir en formato papel y darle una mano a los no videntes”, afirmó.

Cristian, otro ex canillita, recordó que llegó a la revista a los 16 años y que gracias a la fundación pudo correrse de “cosas malas”. “La calle te da aprendizajes y amigos, pero La Luciérnaga me dio contención y una salida digna. Ahí nunca estás solo”, dijo.

María José Catalá, presidenta de la fundación, destacó que el proyecto evolucionó: “Hoy tenemos sede propia en barrio Güemes, donde brindamos terminalidad educativa, talleres de panificación para merenderos y un espacio cultural abierto a la comunidad. La revista fue nuestro producto más popular, pero ahora debemos repensar cómo continuar imprimiendo y sostener la esencia.”

En 30 años, La Luciérnaga se consolidó como un faro para jóvenes vulnerables. “Por más que la tecnología avance, la desigualdad sigue. La Luciérnaga nunca se va a apagar”, afirmó Horacio, convencido de que el proyecto aún tiene muchas páginas por escribir.