Lionel Messi debuta en la MLS: ovación y locura en Miami

El astro argentino Lionel Messi concretó esta noche su esperado debut con la camiseta del Inter Miami, al ingresar a los 8 minutos del segundo tiempo del partido ante Cruz Azul de México, disputado en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale por la Leagues Cup.

El equipo de Gerardo "Tata" Martino se imponía por 1-0 con un gol del finlandés Robert Taylor a los 44 minutos.

The moment we’ve been waiting for.



Welcome to the show, Lionel Messi. pic.twitter.com/3NYCnVOpx9