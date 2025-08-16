Los Pumas juegan con los All Blacks en Córdoba por primera vez: esto debés saber

FOTO: Los Pumas enfrentan a los All Blacks en Córdoba por primera vez (Foto: Olé).

El Rugby Championship 2025 comienza este sábado y la selección argentina, popularmente conocida como Los Pumas, tendrá un duro cruce frente a los All Blacks.

El encuentro está programado para las 18:10 horas y se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Cabe decir que será la primera vez en la historia que ambas selecciones se enfrenten en la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El elenco dirigido por Felipe Contepomi tiene un historial negativo ante Nueva Zelanda, que es la gran potencia mundial del rugby junto a Sudáfrica. Sin embargo, en 2020, 2022 y 2024 consiguieron triunfos históricos ante dicha selección.

Dado que esta será la última edición del Rugby Championship, que antes era el Tres Naciones y que cambió su nombre en 2012 tras la incorporación de Argentina en el certamen, Los Pumas buscarán conseguir su primera victoria ante Nueva Zelanda frente a su público.

Este sábado también se dará el partido inaugural, que tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Australia a partir de las 12:10 horas, en el Ellis Park de Johannesburgo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Operativo de seguridad

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial diagramó detalles del operativo de seguridad para el partido.

El estadio abrirá sus puertas a las 15 horas, con el objetivo de evitar aglomeraciones. El encuentro será a las 18:10.

El público podrá ingresar únicamente por los accesos correspondientes a su entrada:

Portones 1 y 2: platea Ardiles.

Portón 1 bis: popular Artime.

Portón 3: popular Willington.

Portón 4: platea Gasparini.

Asimismo, se confirmó la instalación de un espacio recreativo para simpatizantes, los lugares habilitados para estacionar en las inmediaciones del estadio, el servicio de transporte público para el traslado de asistentes y la custodia de ambos seleccionados.

Cabe destacar que está prohibido el ingreso con elementos de pirotecnia, bebidas alcohólicas o cualquier objeto que pueda poner en riesgo la seguridad del evento.

En cuanto a la planificación general de seguridad, se acordó que la cobertura en el estadio Kempes será realizada en conjunto con seguridad privada y otras entidades provinciales y municipales.

Fanfest

En la cancha auxiliar del estadio se llevará a cabo el Fanfest, un espacio de recreación con música, juegos y la presencia de jugadores. Estará disponible desde tres horas antes del inicio del partido y hasta dos horas después de su finalización.

Estacionamientos

Estarán habilitadas las playas Norte y Sur, Parques del Kempes y Bustos, Facultad de Turismo "Marcelo Montes Pacheco" y Centro de Convenciones.

Transporte público

Según lo dispuesto por la Municipalidad de Córdoba, ocho colectivos saldrán desde la Plaza de la Intendencia/Héroes de Malvinas con destino final al estadio Kempes.

Cierre de parques

Los parques del Kempes y Bustos cerrarán al público a partir de las 13:00, mientras que el parque del Chateau lo hará desde las 14:00.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/