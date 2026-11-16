Lo dijo el papa León, y así es: la economía debe estar al servicio de las personas, no al revés

Por Alberto Lotuf

La visita de León XIV y el dato de inflación de octubre pusieron en primer plano una discusión que atraviesa a la Argentina: la distancia entre los objetivos de un gobierno y la experiencia cotidiana de los ciudadanos. En Buenos Aires, ante representantes del mundo del trabajo, el Papa dejó una frase tan sencilla como contundente: la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Creo que allí hay un criterio fundamental para evaluar cualquier política, más allá de las pertenencias partidarias: su capacidad para ampliar las oportunidades de quienes necesitan trabajar, invertir y sostener una familia.

Sin embargo, en nuestro país tenemos una tendencia recurrente a convertir hasta los mensajes más universales en una disputa política. El Gobierno selecciona los pasajes que destacan la iniciativa privada y la libertad económica; sus adversarios subrayan las advertencias sobre la exclusión y la desigualdad. Pero esa lectura fragmentada evita discutir el planteo completo. Una sociedad necesita crear riqueza, contar con instituciones confiables y generar condiciones para la inversión, pero también debe ofrecer oportunidades a quienes permanecen fuera del empleo formal. No hay desarrollo posible si una parte de la población queda sistemáticamente al margen.

El dato del INDEC aporta una medida concreta de las dificultades. En octubre, los precios aumentaron un 2,2%, acumularon un 26,3% en los primeros diez meses del año y registraron una variación interanual del 33,1%. El rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas, con un 4,2%. Y detrás de esos porcentajes hay gastos que las familias difícilmente pueden postergar. La inflación no es solamente una estadística: es lo que ocurre cuando una persona cobra, paga los servicios, compra alimentos y descubre que el dinero vuelve a alcanzar un poco menos.

Reducir la inflación es una conquista fundamental. No hay posibilidad de crecimiento sostenido cuando los precios cambian permanentemente y nadie puede planificar. Pero la estabilidad debe convertirse en una herramienta para mejorar la vida cotidiana. Tiene que permitir contratar a un trabajador, financiar una máquina, alquilar una vivienda o llegar al final del mes sin necesidad de endeudarse. Y ahí aparece el desafío de la segunda etapa económica, esa etapa que todavía se espera y que debería mostrar cómo la estabilización se transforma en actividad, empleo y mejores ingresos. Estamos entrando en el tercer año de gestión y la sociedad necesita empezar a ver resultados más concretos.

Para Javier Milei, el desafío consiste en ofrecer una explicación convincente sobre los resultados de su programa, los plazos que demanda y la distribución de los esfuerzos. La paciencia social no es ilimitada: depende de las expectativas, pero también de la percepción de justicia. No alcanza con pedir sacrificios si no se puede explicar cuándo llegarán los beneficios y quiénes podrán acceder a ellos. La estabilidad necesita convertirse en una perspectiva de progreso. De lo contrario, corre el riesgo de ser percibida como un objetivo en sí mismo, separado de las necesidades de quienes la sostienen.

La oposición tampoco tiene una tarea sencilla. Señalar el malestar social es necesario, pero describir los problemas sin explicar cómo resolverlos resulta insuficiente. Y mucho menos alcanza con proponer un regreso a políticas que ya demostraron sus límites. Mañana se lanzará la candidatura presidencial de Sergio Massa, quien tendrá que dar explicaciones sobre su propia gestión y sobre las decisiones que tomó cuando fue un ministro de Economía con un poder político extraordinario. La sociedad tiene derecho a preguntar qué propone para el futuro, pero también qué aprendió de su paso por el Gobierno y cómo evitaría repetir los desequilibrios del pasado.

El escenario internacional también deja una advertencia. Los resultados electorales en Estados Unidos limitaron el margen político de Donald Trump y obligan a sus aliados a considerar nuevos equilibrios institucionales, dialogar y negociar. En España, el comienzo de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre vuelve a mostrar que las democracias someten periódicamente las promesas de sus dirigentes al examen de los ciudadanos. Ninguna victoria transforma la confianza recibida en un patrimonio permanente. Gobernar exige escuchar, corregir y comprender que el respaldo electoral siempre está sujeto a los resultados.

En la Argentina conocemos bien esa lección. La Convertibilidad de 1991 logró quebrar una dinámica inflacionaria devastadora y devolvió previsibilidad después de años de desorden. Pero su desenlace, una década más tarde, demostró que una conquista económica no puede sostenerse indefinidamente sin solvencia, capacidad de adaptación y legitimidad política. Las circunstancias actuales son diferentes y no corresponde establecer comparaciones mecánicas. Sin embargo, hay una enseñanza que permanece: ningún instrumento económico reemplaza la construcción de acuerdos ni la obligación de corregir los problemas cuando aparecen. La estabilidad es imprescindible, pero no alcanza por sí sola.

Las palabras de León XIV tienen, además, una profundidad histórica que merece ser considerada. En 1891, León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, en medio de las profundas transformaciones provocadas por la industrialización y los conflictos del mundo del trabajo. Ciento treinta y cinco años después, el actual pontífice vuelve sobre preguntas centrales para la sociedad contemporánea: qué lugar ocuparán la inteligencia artificial, la productividad y el empleo, y cómo preservar la dignidad humana frente a los cambios tecnológicos y económicos. El progreso no puede medirse exclusivamente por la eficiencia o la rentabilidad. También debe evaluarse por las oportunidades que genera y por las personas que incorpora.

Por eso, creo que la discusión argentina debe salir de la trampa de las consignas. Gobernar exige ordenar las cuentas, controlar la inflación y generar condiciones para la inversión, pero también comprender a quienes viven con esas cuentas todos los días. La verdadera prueba de una política económica comienza cuando termina el discurso y cada ciudadano vuelve a hacer números para enfrentar su realidad. Allí, en el supermercado, en la factura de luz, en el alquiler y en la posibilidad de conseguir trabajo, se define buena parte de la confianza social. Y es allí donde finalmente se decidirá si la sociedad quiere continuidad o cambio.