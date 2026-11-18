Mallory Maddox se encuentra atrapada en un bloqueo creativo que dura ya siete años. La presión por recuperar su estatus como sensación literaria la lleva a buscar desesperadamente una musa que la inspire. En este contexto, aparece Leo, un joven adicto que vive en la calle y que, a pesar de su vulnerabilidad, se convierte en el objeto de deseo y necesidad de Mallory. Su historia, marcada por el sufrimiento y la lucha, es lo que ella considera el material perfecto para su próximo best seller.

La relación entre Mallory y Leo se convierte en un juego de poder y manipulación. Mientras ella se adentra en la vida de Leo, comienza a cuestionar su propia ética como escritora. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para contar una historia que no le pertenece del todo? Este dilema moral se convierte en el eje central de "Una más", un thriller que no solo entretiene, sino que también invita a reflexionar sobre la identidad queer, el privilegio y la búsqueda de la autenticidad en un mundo donde las historias son cada vez más commodificadas.

La novela, publicada por URANO en 2026, se inscribe dentro del género de la novela negra, la intriga y el terror, ofreciendo una mirada mordaz y satírica sobre el proceso creativo. La prosa de Maddox es incisiva y provocadora, lo que la convierte en una lectura relevante en tiempos donde la explotación de las historias ajenas es un tema candente. La obra no solo se limita a contar una historia; también plantea preguntas sobre la moralidad en la creación literaria y el costo personal de la búsqueda de la fama.

"Una más" es un reflejo de las tensiones contemporáneas en el ámbito literario y social. La figura de Mallory, en su afán por recuperar su voz, se convierte en un espejo de las luchas que enfrentan muchos creadores hoy en día. La novela invita a los lectores a cuestionar la autenticidad de las narrativas que consumen y a considerar el precio que se paga por contar historias que, en última instancia, pueden no ser solo propias.

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