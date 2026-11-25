En "Mi año en París con Gertrude Stein", la autora Deborah Levy nos invita a acompañar a su narradora en un viaje que trasciende el simple deseo de investigar la figura de esta icónica escritora. La protagonista llega a la capital francesa con la intención de desentrañar por qué, un siglo después, Stein sigue siendo un referente tan incómodo y fascinante. Sin embargo, el bullicio y la energía de París la arrastran, desbaratando sus planes iniciales.

En su nueva vida parisina, la narradora entabla amistades con Eva, una artista atrapada en un matrimonio a distancia, y Fanny, una analista financiera con una vida amorosa expansiva. A través de cenas, paseos y largas conversaciones que se extienden hasta la madrugada, las tres mujeres abordan temas universales como el amor, la amistad, el deseo y la incertidumbre. Estas charlas se convierten en un espacio donde reflexionan sobre cómo reinventarse cuando la vida parece no ser suficiente.

A medida que avanza la historia, Stein deja de ser solo un objeto de estudio para transformarse en una presencia íntima y perturbadora. La autora logra capturar la esencia de una mujer que utilizó el lenguaje como herramienta de liberación, imaginando nuevas formas de vivir y ser. Este enfoque permite a los lectores no solo conocer a Stein, sino también entender su impacto en el arte y la literatura.

Con su característico sentido del humor y elegancia, Levy mezcla géneros en esta obra, combinando novela, ensayo y biografía. El resultado es un libro vibrante que explora la amistad, la libertad y el poder transformador del arte. En un mundo donde las voces femeninas siguen luchando por ser escuchadas, la obra de Levy resuena con fuerza, invitando a la reflexión sobre la construcción de una vida propia.

La obra se presenta como una lectura esencial para quienes buscan entender no solo la figura de Gertrude Stein, sino también el contexto cultural y social que la rodeó. En un momento en que la búsqueda de la identidad y la libertad personal son más relevantes que nunca, "Mi año en París con Gertrude Stein" se erige como un faro de inspiración y reflexión.