La novela "Tierra negra" de MAEVA se adentra en el oscuro mundo de los secretos familiares y la intriga, a través de la historia de la teniente Aitana Cobos. Tras su reincorporación a la UCO después de una baja maternal, Aitana se enfrenta a un complicado caso: la desaparición de Valentina Salas, hija de una prominente familia dedicada al negocio de la trufa en Sarrión.

Junto a su compañero Rafael Roca, Aitana se sumerge en una investigación que se desarrolla en un entorno cargado de silencio y tensiones familiares. A medida que profundizan en la historia, emergen secretos y mentiras que complican cada paso de la pesquisa. La atmósfera de desconfianza y el peso de los intereses familiares hacen que cada revelación sea un desafío para la teniente.

La narrativa de Tierra negra no solo se centra en la desaparición, sino que también explora el intento de Aitana por equilibrar su vida personal con las exigencias de su trabajo. En un contexto donde nadie parece decir la verdad y todos tienen algo que ocultar, la teniente se ve atrapada en un laberinto de engaños que pone a prueba su capacidad como investigadora y su fortaleza personal.

Publicada en 2026, esta novela negra se inscribe en un género que ha cobrado gran relevancia en la literatura contemporánea, abordando temas como la familia, la lealtad y la verdad. La obra invita a reflexionar sobre cómo los secretos pueden crecer en la oscuridad y cómo estos pueden afectar a las relaciones humanas. La prosa de Aitana Cobos es ágil y envolvente, lo que permite al lector sumergirse en la trama y experimentar la tensión de la investigación.

En un mundo donde la verdad a menudo se oculta tras capas de mentiras, "Tierra negra" se presenta como una lectura imprescindible para los amantes del misterio y la intriga. La complejidad de sus personajes y la profundidad de su trama hacen de esta novela una obra que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la naturaleza humana.

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