Scarred, la nueva novela de Micah Campbell, nos sumerge en un universo donde las lealtades se ponen a prueba y los secretos pueden ser mortales. Este relato, que combina elementos de fantasía y ciencia ficción, presenta a Micah, un beta de la manada Colmilloscuro, cuya vida gira en torno a proteger a su alfa y mantener el control de su entorno. Sin embargo, su mundo se ve alterado con la llegada de Savannah Bright, una humana pelirroja que despierta en él instintos que creía perdidos tras un trágico incendio.

Por su parte, Savannah es una joven que ha pasado gran parte de su vida acumulando secretos y metiéndose en problemas. Su habilidad como supertelépata la lleva a investigar la caída de Black Edge, un evento que ha marcado su vida y la de muchos otros. A pesar de su deseo de mantenerse alejada de los Colmilloscuro y de su atractivo beta, una amenaza misteriosa obliga a ambos a colaborar, poniendo a prueba tanto el control de Micah como los secretos de Savannah.

La obra, publicada por AUTOR-EDITOR en 2026, se destaca no solo por su trama intrigante, sino también por la profundidad de sus personajes. La relación entre Micah y Savannah se desarrolla en un contexto donde el amor y el deber chocan, ofreciendo al lector una exploración de las emociones humanas en un entorno fantástico. La narrativa de Scarred invita a reflexionar sobre las cicatrices que llevamos en el corazón y cómo estas pueden influir en nuestras decisiones y relaciones.

Con 712 páginas, esta novela promete mantener a los lectores al borde de sus asientos, mientras se adentran en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan. La relevancia de Scarred radica en su capacidad para abordar temas universales como la lealtad, el amor y la búsqueda de la verdad, todo ello enmarcado en una historia que desafía las convenciones del género. Sin duda, es una obra que resonará con aquellos que buscan una lectura que combine aventura, romance y un toque de misterio.

**Ficha del libro**

Género: Fantástica, ciencia ficción

Editorial: AUTOR-EDITOR

Año de edición: 2026

ISBN: 9798164203160

Idioma: Español

Nº de páginas: 712