En "Nosotras", la autora Coral P. Mengual nos presenta una historia que comienza como una jornada ordinaria y se transforma en un torbellino de revelaciones. La protagonista, una joven huérfana y filósofa, cree que su vida es normal hasta que un 23 de abril, durante su primer Día del Libro en Barcelona, todo se desata. Este Sant Jordi se convierte en un punto de inflexión que la obligará a reconsiderar sus raíces familiares y a cuestionar su propia identidad.

La novela se despliega como un retrato personal y colectivo de la literatura contemporánea, donde Coral se convierte en un arquetipo de un mundo literario repleto de personajes peculiares: editoras que no leen, escritores repulsivos, y autoras exhibicionistas, entre otros. A través de su mirada, el lector es invitado a explorar un ecosistema literario que, aunque puede parecer caótico, refleja la complejidad de las relaciones humanas y la búsqueda de la autenticidad.

El estilo de Mengual es incisivo y provocador, lo que permite que la historia resuene con la realidad actual de la industria literaria. En un momento en que la literatura enfrenta desafíos y transformaciones, "Nosotras" se presenta como una obra relevante que invita a la reflexión sobre el papel de los escritores y la naturaleza de la creación literaria.

La novela, publicada por GALAXIA GUTENBERG en 2026, se adentra en temas de identidad, pertenencia y la lucha por encontrar un lugar en un mundo que a menudo parece desinteresado. Con 216 páginas, esta obra se convierte en una lectura esencial para quienes buscan entender las dinámicas del mundo literario contemporáneo y las complejidades de la vida personal.

En definitiva, "Nosotras" no solo es una historia sobre un día que cambia todo, sino también una exploración profunda de lo que significa ser parte de un universo literario en constante evolución. La prosa de Coral P. Mengual nos recuerda que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la reinvención y el descubrimiento.