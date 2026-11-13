Manifiesto por otra economía y otra política: un llamado a la justicia social

En un mundo donde la economía y la política parecen haber perdido su rumbo, Emanuele Felice lanza un interrogante fundamental en su obra "Manifiesto por otra economía y otra política": ¿al servicio de quién está realmente el progreso? Este ensayo, publicado por ANAGRAMA en 2026, se adentra en los límites del sistema capitalista actual, desafiando la noción de que la economía es un ámbito neutral, separado de la ética y la política.

El autor, con una mirada crítica y profunda, recorre la historia desde la Revolución Industrial hasta las crisis contemporáneas, abordando temas como el aumento de las desigualdades, el cambio climático y la inestabilidad política. A través de este recorrido, Felice evidencia cómo el desarrollo económico ha estado ligado tanto a la emancipación como a la opresión, mostrando que la alianza entre economía, tecnología y poder ha generado no solo avances, sino también desigualdades extremas y amenazas existenciales para la humanidad.

Lejos de ser un simple diagnóstico, este manifiesto aboga por recuperar el sentido original de la economía: la construcción de una sociedad más justa. Felice propone un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo, centrado en la equidad y el respeto por el medio ambiente. En su visión, la justicia, la sostenibilidad y la solidaridad deben ser los pilares de un nuevo sistema que devuelva a la política democrática su papel como guía del bien común.

La obra de Emanuele Felice se presenta como una lectura esencial en tiempos de crisis, donde la necesidad de un cambio radical en nuestras estructuras económicas y políticas se vuelve cada vez más urgente. Su propuesta invita a reflexionar sobre el futuro que queremos construir y cómo podemos enfrentar los grandes retos de nuestra época.

Ficha del libro: