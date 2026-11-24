FOTO: Las iracundas: una travesía literaria por el Paraná y sus secretos

En su más reciente obra, Julián López nos invita a navegar por las aguas del Paraná en "Las iracundas", una novela que se despliega en un barco que sirve como residencia para artistas. La historia se centra en una narradora anciana que, sentada en la cubierta y fumando, escribe cartas a su antigua amante, Frau. Estas cartas, que tal vez nunca lleguen a ser enviadas, son un registro íntimo de su travesía, donde se entrelazan encuentros con otros residentes y la tripulación, así como sus propias cuitas sexuales y los chismes del ambiente artístico.

La obra se desarrolla en un contexto donde el río se convierte en un tótem literario, simbolizando la búsqueda de un destino que parece desvanecerse. A través de sus páginas, los personajes de Las iracundas deambulan en una búsqueda de sentido, mientras que la corriente del río transforma su aventura en una deriva sin rumbo. La ironía y el humor se entrelazan con una crítica sutil a la expresividad que, aunque se alza en un griterío, disminuye el volumen político de la narrativa.

La prosa de Julián López es desobediente y vital, y en esta novela, el autor no solo envía una carta de amor al naufragio, sino que también anuncia la posibilidad de resurrección de lo que parece perdido. En un mundo donde las modas y las cofradías marcan el pulso de la vida artística, la voz de la narradora se alza con una sinceridad conmovedora, invitando al lector a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y el paso del tiempo.

"Las iracundas" es una obra que vale la pena explorar en la actualidad, no solo por su rica prosa y su exploración de la vida artística, sino también por su capacidad de resonar con las inquietudes contemporáneas sobre la identidad y la búsqueda de conexión en un mundo en constante cambio.

Ficha del libro:

| **Editorial** | LITERATURA RANDOM HOUSE |

| **Género** | Ficción literaria |

| **Año de edición** | 2026 |

| **ISBN** | 9789877694628 |

| **Idioma** | Español |

| **Nº de páginas** | 192 |